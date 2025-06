Tremendo testimonio de una periodista uruguaya: "Vi a Loan vivo en..."

“No es que me pareció, estoy convencida de que era él. Tenía esa mirada. Había algo en su forma de hablar... Me contó cosas muy personales”, explicó la mujer. Entre esos detalles íntimos, el niño habría mencionado la muerte reciente de su gato, y que solía rezarle, un dato que le pareció tan específico que la llevó a contactar de inmediato a uno de los hermanos de Loan.

La reacción del familiar fue contundente: “Todo lo que dijo el nene es cierto, salvo que no tenemos ningún primo llamado Tomi”, le habría dicho el hermano, reforzando aún más la posibilidad de que se tratara realmente del niño desaparecido.

Embed

Denuncia ante Interpol y cámaras en revisión

A partir de este encuentro, la periodista presentó formalmente una denuncia ante Interpol y notificó a la Policía local de Paysandú. Las autoridades comenzaron entonces con el análisis de las grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona donde habría tenido lugar el avistamiento.

“Me di cuenta después de todo lo que podría significar, pero no tengo dudas: era Loan. Ese niño estaba nervioso, y la forma en que lo cuidaban esas mujeres no era natural. No me dejaron hablar más de unos minutos con él”, relató.

Este dato reinstala una hipótesis que había circulado en las primeras semanas de la búsqueda, pero que había perdido fuerza con el tiempo: la posibilidad de que Loan hubiera sido víctima de una red de trata de personas y que hubiera sido trasladado fuera del país por pasos clandestinos.

El enigma del naranjal: ¿dijo la verdad el tío Benítez?

Mientras el caso vuelve a tomar impulso con la posible aparición en Uruguay, un dato llamativo surgió sobre el lugar donde supuestamente desapareció Loan: un naranjal.

Durante los primeros días de la investigación, Antonio Benítez, tío del niño y uno de los principales sospechosos, sostuvo en su declaración que el grupo había ido a buscar naranjas. Sin embargo, muchos testigos —e incluso medios de comunicación— señalaron que el árbol no tenía frutos al momento de la desaparición, por lo cual se puso en duda la versión del hombre.

Un año después, la periodista Paula Bernini mostró imágenes del mismo árbol, ahora cargado de frutas. Esto generó un fuerte debate en redes sociales y entre los propios investigadores.

“Esto podría jugar a favor de Benítez, ya que demostraría que no mintió en ese aspecto”, explicó Bernini. Aunque esto no lo exime de sospechas mayores, sí debilita una de las principales razones por las cuales su testimonio había sido desacreditado.

La familia, entre el dolor y la esperanza

En paralelo a estos nuevos acontecimientos, la familia de Loan continúa viviendo en un estado de desesperación y dolor. Sus padres, que hasta hace algunos meses residían en el pequeño pueblo de 9 de Julio (Corrientes), se trasladaron a la capital provincial para mantener el caso en la agenda pública y pedir respuestas por parte de la Justicia.

“Nos sentimos abandonados por la gente, por el Estado, por todos. No sabemos si está vivo o muerto. Solo queremos encontrarlo”, expresó la madre del niño en una reciente entrevista radial.

El padre de Loan también se mostró abatido: “No hay día que no lo pensemos. Dormimos mal, no tenemos paz. Y cuando creemos que la causa se apaga, aparece algo nuevo, como esta mujer de Uruguay”.

Hipótesis internacional: ¿una red que cruza fronteras?

Las declaraciones de la periodista uruguaya refuerzan la teoría más temida por los investigadores: que el caso de Loan se trata de un secuestro organizado, con fines posiblemente vinculados a redes de trata.

Los detalles coinciden con métodos comunes utilizados por estas organizaciones, que suelen movilizar a menores a través de rutas poco vigiladas y utilizar intermediarios que les permitan pasar desapercibidos en espacios públicos.

Paysandú, ubicada a unos 200 kilómetros del paso fronterizo con Argentina, es una ciudad que ha sido utilizada en el pasado como punto de tránsito para delitos transnacionales. En este caso, la presencia de mujeres con múltiples bolsos y la aparición del niño en una plaza podrían indicar que el grupo estaba de paso, preparando su próximo movimiento.