La relación prohibida de Sofía Gala: tenía 15 años, él casi 40 y la polémica postura de Moria

Años después, la propia diva contó que Antón se había acercado a ella para hablar sobre el vínculo y pedirle autorización para salir con su hija. La respuesta de Moria generó polémica.

La actriz y conductora explicó que había decidido no prohibirle la relación porque consideraba que, si intentaba impedirla, Sofía iba a continuar viéndose con él de todas maneras.

“Si se lo prohibía, iba a ser peor”, fue la explicación que quedó asociada a aquella decisión. En aquel momento, la pareja llegó a mostrarse públicamente. Incluso, Antón estuvo presente en el cumpleaños de 15 de Sofía Gala, una situación que volvió todavía más visible una relación que ya había generado controversia.

Con el paso del tiempo, sin embargo, el vínculo terminó y el cirujano se alejó de la vida de la actriz. Muchos años después, fue la propia Sofía Gala quien volvió sobre aquella etapa de su vida y habló de cómo había vivido la relación desde su perspectiva.

En 2019, durante su participación en PH, Podemos Hablar, la actriz recordó aquella historia y contó que incluso había existido un conflicto judicial. “Se armó un problema, incluso judicial ”, relató.

Sofía explicó que en aquel momento no percibía una diferencia significativa entre aquel hombre y otras personas con las que había tenido vínculos. “A mí me pasó que no veía diferencia con él con otro hombre”, señaló.

También recordó la educación que había recibido en su casa y aseguró: “En mi casa, el sexo nunca fue tabú”. Aquella declaración volvió a poner en discusión una historia que había generado titulares cuando Sofía era apenas una adolescente.

La relación se produjo en una etapa en la que la hija de Moria comenzaba a construir su propia identidad lejos de la sombra de su madre, aunque inevitablemente cualquier aspecto de su vida privada terminaba adquiriendo dimensión mediática.

Con los años, Sofía Gala consolidó una importante carrera como actriz y se convirtió en una figura reconocida por su trabajo artístico. También construyó una vida familiar y una identidad pública propia, mientras aquella relación quedó como uno de los episodios más controversiales de su adolescencia.

Ahora, con el renovado interés por la vida de Moria Casán y la llegada de su historia a la pantalla, aquel romance volvió a quedar bajo la lupa.