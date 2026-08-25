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Café usado y cáscara de banana: el abono casero que se volvió tendencia para cuidar plantas

La mezcla gana lugar en redes por ser económica, reutilizar residuos cotidianos y ofrecer una alternativa más amable con el ambiente para macetas, huertas y jardines.

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Café usado y cáscara de banana: el abono casero que se volvió tendencia para cuidar plantas

Los trucos caseros para el hogar vienen ganando cada vez más espacio, sobre todo cuando prometen dos cosas difíciles de resistir: gastar poco y reducir desperdicios. En ese universo, una combinación simple empezó a circular con fuerza en redes sociales y grupos de jardinería: café usado, cáscara de banana y agua.

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La preparación se popularizó como una alternativa casera para aprovechar restos que, en la mayoría de las casas, terminan directamente en la basura. La borra del café que queda después de preparar una infusión y la cáscara de una banana pueden tener un segundo uso antes de convertirse en residuo orgánico. El foco está puesto, principalmente, en las plantas.

Según quienes la recomiendan para macetas, huertas y jardines, esta mezcla funciona como un abono casero que ayuda a mejorar el suelo y acompaña el crecimiento vegetal. No se trata de reemplazar todos los cuidados básicos de jardinería, sino de sumar un recurso sencillo y de bajo costo para nutrir la tierra de manera más natural.

Por qué se usa en plantas

La explicación detrás de esta tendencia es bastante directa: tanto el café usado como la cáscara de banana conservan componentes que pueden ser beneficiosos para el sustrato. La banana aporta potasio, calcio y magnesio, nutrientes asociados al desarrollo y la floración de las plantas. El café, por su parte, suma nitrógeno, un elemento importante para el crecimiento de raíces y para mantener suelos más fértiles.

Ese combo explica por qué la mezcla se volvió tan popular entre quienes buscan opciones caseras para cuidar sus plantas sin recurrir siempre a productos industriales. Además, tiene un atractivo extra: permite reutilizar dos residuos muy habituales en la cocina.

En tiempos en los que las alternativas sustentables ocupan cada vez más lugar en las rutinas domésticas, este tipo de soluciones se comparte con facilidad. Es práctica, económica y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Justamente por eso, se transformó en uno de esos tips que pasan de las redes a las casas casi sin escalas.

Cómo se prepara y cómo conviene aplicarla

La base de la preparación es mezclar la borra de café ya utilizada con cáscara de banana y agua. A partir de esa combinación se obtiene una mezcla que puede distribuirse en la tierra de macetas, huertas o canteros. La clave está en usarla con criterio y no aplicarla en exceso.

Una recomendación importante es utilizarla dentro de las 48 a 72 horas posteriores a su preparación. La cáscara de banana se descompone con rapidez, especialmente si queda a temperatura ambiente, por lo que no conviene guardarla durante muchos días.

También se aconseja colocar la mezcla alrededor de la planta, sobre el sustrato, y evitar el contacto directo con tallos y hojas. Esta precaución ayuda a prevenir posibles daños y permite que el aporte se concentre en la tierra, que es donde los nutrientes pueden integrarse mejor.

Una tendencia útil, pero con moderación

Como ocurre con muchos trucos caseros, el entusiasmo no debería llevar a usar cantidades desmedidas. En jardinería, más no siempre significa mejor. Aplicar demasiado abono, incluso si es natural, puede alterar el equilibrio del suelo o generar efectos no deseados.

Por eso, la mezcla de café usado y cáscara de banana funciona mejor como un complemento dentro de una rutina de cuidado más amplia: riego adecuado, buena luz, sustrato en condiciones y observación del estado de cada planta. Su mayor valor está en ofrecer una forma simple de reutilizar residuos cotidianos y, al mismo tiempo, aportar nutrientes a la tierra.

La tendencia resume bien el espíritu de muchos hábitos domésticos actuales: soluciones fáciles, económicas y con menor impacto ambiental. Para quienes ya toman café y consumen banana en casa, puede ser una manera práctica de convertir restos de cocina en un aliado para el jardín.

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