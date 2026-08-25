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Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (20 + 9) - 5 × (35 - 9) + 16.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas desafía tu cálculo mental

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

20 + 9 = 29 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 8 × 29 - 5 × 26 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 29 = 232 | 5 × 26 = 130

La expresión queda así: 232 - 130 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

232 - 130 = 102 |

102 + 16 = (?)

Resultado final: 118

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En estos juegos, frenar un segundo para ubicar qué operación va primero ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.

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