Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (20 + 9) - 5 × (35 - 9) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (20 + 9) - 5 × (35 - 9) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 9 = 29 | 35 - 9 = 26
La expresión queda así: 8 × 29 - 5 × 26 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
8 × 29 = 232 | 5 × 26 = 130
La expresión queda así: 232 - 130 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
232 - 130 = 102 |
102 + 16 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En estos juegos, frenar un segundo para ubicar qué operación va primero ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.