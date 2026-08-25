Desafío matemático: pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

20 + 9 = 29 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 8 × 29 - 5 × 26 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 29 = 232 | 5 × 26 = 130

La expresión queda así: 232 - 130 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

232 - 130 = 102 |

102 + 16 = (?)

Resultado final: 118

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En estos juegos, frenar un segundo para ubicar qué operación va primero ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.