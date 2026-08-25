Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

5 + 7 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 6 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 6 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 144 - 48 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 48 = 96 |

96 + 36 = (?)

Resultado final: 132

El error común aparece cuando se resuelve toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad o cuando se suma antes de multiplicar. Este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades útiles para detectar pequeñas trampas de lectura en operaciones que, a simple vista, parecen simples.