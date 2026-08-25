Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 6 + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 6 + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 7 = 12
La expresión queda así: 12² - 8 × 6 + 36
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 8 × 6 + 36
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 6 = 48
La expresión queda así: 144 - 48 + 36
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 48 = 96 |
96 + 36 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad o cuando se suma antes de multiplicar. Este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades útiles para detectar pequeñas trampas de lectura en operaciones que, a simple vista, parecen simples.