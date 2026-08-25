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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 6 + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

5 + 7 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 6 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 6 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 144 - 48 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 48 = 96 |

96 + 36 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: pensarlo antes de responder sin caer en el error común

Resultado final: 132

El error común aparece cuando se resuelve toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad o cuando se suma antes de multiplicar. Este tipo de juego ayuda a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades útiles para detectar pequeñas trampas de lectura en operaciones que, a simple vista, parecen simples.

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