Chile prepara una nota de protesta por dichos de un jefe militar argentino sobre el Estrecho de Magallanes

Según explicó, esa ubicación tiene importancia estratégica porque permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico y puede constituir un punto de alerta frente a distintos escenarios.

La respuesta de Chile

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de las autoridades chilenas. El canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se encontraba en Vietnam por una visita oficial, sostuvo que la posición de su país sobre el Estrecho de Magallanes no admite discusión.

“Reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, afirmó.

El ministro de Relaciones Exteriores chileno también pidió responsabilidad a las autoridades extranjeras al momento de realizar declaraciones sobre cuestiones territoriales.

“El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, remarcó.

La controversia también llegó al gobierno de Claudio Alvarado, ministro del Interior de Chile, quien cuestionó las expresiones del militar argentino y sostuvo que la soberanía chilena sobre el estrecho es indiscutible.

“Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, manifestó.

Qué dijo Valverde sobre la relación militar entre Argentina y Chile

En la misma entrevista, Valverde destacó que la relación entre las fuerzas aéreas de ambos países atraviesa un buen momento.

El jefe militar calificó de “excelente” el vínculo con Chile y recordó que el 10 de agosto había recibido al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, quien participó de una ceremonia en Argentina junto con cadetes de la Escuela de Aviación chilena.

Consultado sobre si todavía existían tensiones derivadas del apoyo de Chile al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, Valverde consideró que se trata de un episodio del pasado.

“Eso son años, cosas que pasaron, pero eso ya está superado”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las Fuerzas Armadas de los países del hemisferio sur deberían trabajar de manera coordinada y en coaliciones, aunque cada una dentro de su propio espacio soberano.

“Trabajar en forma combinada con ellos (...) es beneficioso para todos y sobre todo para la región”, agregó.

La disputa por la soberanía del Estrecho de Magallanes

La reacción de Chile se sustenta en los acuerdos bilaterales que ambos países firmaron para establecer el marco territorial en la región.

El Tratado de Límites de 1881 fijó las bases de la delimitación entre Argentina y Chile, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado luego de la crisis bilateral de 1978 y con mediación de la Santa Sede, consolidó el marco de entendimiento entre ambos países.

El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena y su situación quedó contemplada dentro de esos acuerdos.

Las declaraciones de Valverde generaron críticas de distintos sectores políticos chilenos, que reclamaron una respuesta oficial. Ante esa presión, la Cancillería anunció la presentación de la nota de protesta al Gobierno argentino.