Chile prepara una nota de protesta por dichos de un jefe militar argentino sobre el Estrecho de Magallanes

Una nueva situación diplomática surgió entre Argentina y Chile a raíz de declaraciones realizadas por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes.
Las declaraciones de Gustavo Javier Valverde generaron la reacción del gobierno chileno. El canciller Francisco Pérez Mackenna y el ministro del Interior cuestionaron sus dichos.
Chile prepara una nota de protesta contra Argentina por dichos de un jefe militar sobre el Estrecho de Magallanes
Una nueva situación diplomática surgió entre Argentina y Chile a raíz de declaraciones realizadas por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes.
La Cancillería chilena anunció que enviará una nota formal de protesta al Gobierno argentino por las expresiones del militar, quien durante una entrevista se refirió a la importancia estratégica de la zona y habló de la necesidad de mantener presencia en el extremo sur.
La polémica se originó el domingo, cuando Valverde participó del programa La Fábrica del Podcast. Al hablar sobre los puntos estratégicos del territorio argentino, mencionó a Magallanes y al Pasaje de Drake.
“Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico”, sostuvo.
Según explicó, esa ubicación tiene importancia estratégica porque permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico y puede constituir un punto de alerta frente a distintos escenarios.
Las declaraciones provocaron una rápida reacción de las autoridades chilenas. El canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se encontraba en Vietnam por una visita oficial, sostuvo que la posición de su país sobre el Estrecho de Magallanes no admite discusión.
“Reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, afirmó.
El ministro de Relaciones Exteriores chileno también pidió responsabilidad a las autoridades extranjeras al momento de realizar declaraciones sobre cuestiones territoriales.
“El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, remarcó.
La controversia también llegó al gobierno de Claudio Alvarado, ministro del Interior de Chile, quien cuestionó las expresiones del militar argentino y sostuvo que la soberanía chilena sobre el estrecho es indiscutible.
“Obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, manifestó.
En la misma entrevista, Valverde destacó que la relación entre las fuerzas aéreas de ambos países atraviesa un buen momento.
El jefe militar calificó de “excelente” el vínculo con Chile y recordó que el 10 de agosto había recibido al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, quien participó de una ceremonia en Argentina junto con cadetes de la Escuela de Aviación chilena.
Consultado sobre si todavía existían tensiones derivadas del apoyo de Chile al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, Valverde consideró que se trata de un episodio del pasado.
“Eso son años, cosas que pasaron, pero eso ya está superado”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que las Fuerzas Armadas de los países del hemisferio sur deberían trabajar de manera coordinada y en coaliciones, aunque cada una dentro de su propio espacio soberano.
“Trabajar en forma combinada con ellos (...) es beneficioso para todos y sobre todo para la región”, agregó.
La reacción de Chile se sustenta en los acuerdos bilaterales que ambos países firmaron para establecer el marco territorial en la región.
El Tratado de Límites de 1881 fijó las bases de la delimitación entre Argentina y Chile, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado luego de la crisis bilateral de 1978 y con mediación de la Santa Sede, consolidó el marco de entendimiento entre ambos países.
El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena y su situación quedó contemplada dentro de esos acuerdos.
Las declaraciones de Valverde generaron críticas de distintos sectores políticos chilenos, que reclamaron una respuesta oficial. Ante esa presión, la Cancillería anunció la presentación de la nota de protesta al Gobierno argentino.