Tenía 47 años, pensó que era una indigestión y terminó con un diagnóstico que la dejó en shock

Judy respondió que no. Estaba convencida de que no podía tratarse de un embarazo.

Sin embargo, los estudios médicos revelaron una realidad completamente diferente: estaba embarazada y se encontraba en pleno trabajo de parto.

La sorpresa fue todavía mayor porque el nacimiento era inminente. Judy había llegado al hospital creyendo que tenía un problema abdominal y, apenas una hora después, tenía en brazos a una bebé.

La pequeña se llamó Carolyn Rose y nació sana, con poco más de tres kilos. Para la pareja, el impacto fue enorme. En cuestión de minutos, pasaron de una vida sin hijos y sin planes relacionados con la maternidad a convertirse en padres.

“Pensé que me estaba convirtiendo en una persona mayor y que mi cuerpo simplemente estaba cambiando”, recordó Judy al hablar de aquel momento.

El episodio se convirtió rápidamente en una historia que llamó la atención de medios de distintos lugares del mundo. La gran pregunta era inevitable: ¿cómo podía una mujer atravesar prácticamente todo un embarazo sin saber que estaba esperando un bebé?

El caso se relaciona con lo que en medicina se conoce como embarazo críptico o embarazo no reconocido, una situación poco frecuente en la que una persona no identifica el embarazo durante buena parte de la gestación.

Esto puede ocurrir por diferentes motivos. En mujeres cercanas a la menopausia, por ejemplo, los cambios en los ciclos menstruales pueden hacer que la ausencia o irregularidad de la menstruación no sea interpretada como una señal de embarazo.

También pueden presentarse síntomas poco evidentes o confundirse con otras situaciones habituales: cansancio, hinchazón, modificaciones en el peso o molestias abdominales.

En algunos casos, además, la percepción de los movimientos fetales puede ser diferente de lo esperado, por lo que la persona no necesariamente interpreta esas sensaciones como las patadas de un bebé.

En el caso de Judy, todos esos factores terminaron formando una combinación inesperada que hizo que el embarazo pasara inadvertido hasta prácticamente el momento del nacimiento.

La historia también tuvo un enorme impacto emocional para Jason. Después de más de dos décadas de matrimonio y sin haber tenido hijos, la pareja tuvo que reorganizar su vida de un día para el otro.

No había cuna preparada, ni ropa de bebé, ni pañales esperando en una habitación. Todo tuvo que resolverse después de aquella inesperada llegada.

Familiares y amigos ayudaron a la pareja durante los primeros días y, poco a poco, aquella situación que inicialmente había comenzado con miedo y desconcierto se transformó en una nueva vida para los tres.

Con el paso de los años, Carolyn Rose creció como una niña sana y se convirtió en el centro de la familia.

Lo que comenzó como un dolor de panza terminó siendo uno de los episodios más inesperados de la vida de Judy y Jason: entraron a una guardia médica pensando que algo estaba mal y salieron convertidos en padres.