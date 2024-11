Love Is Blind Argentina: quiénes se casaron y quiénes no en el reality de Netflix

Otro obstáculo fue la elección del vestido de novia, que representó un verdadero desafío para Julieta, quien no encontraba el diseño adecuado hasta último momento. En el altar, ambos dieron un rotundo "sí", sellando su compromiso con una boda que emocionó a sus invitados.

Florencia y José Luis: un "no" que dejó sin aire al altar

Florencia y José Luis fueron la pareja sorpresa del reality, habiéndose incorporado luego de la salida de otras parejas tras los viajes a Tulum. Durante el experimento, Florencia logró recomponer la relación con su padre, quien estuvo presente en la boda. Sin embargo, la madre de José Luis, madre de un hijo único, expresó dudas sobre la relación.

En la ceremonia, José Luis no dudó y dijo "sí, acepto". Florencia, en cambio, comenzó su respuesta con un "no... no puedo vivir sin vos", lo que generó incertidumbre y tensión. Tras esta pausa dramática, Florencia completó su frase y ambos confirmaron su amor, casándose frente a sus familias.

Emily y Santiago: discusiones superadas para llegar al altar

Emily y Santiago vivieron una convivencia intensa, marcada por discusiones que casi llevaron a Santiago a abandonar el experimento. En la despedida de solteros, enfrentaron nuevamente conflictos con Agustina, una de las conexiones previas de Santiago, lo que añadió más tensión a su relación.

Sin embargo, superaron estos obstáculos y, en el altar, ambos decidieron comprometerse. Frente a amigos y familiares, leyeron emotivas palabras y dijeron "sí", reafirmando su decisión de continuar juntos.

María Emilia y Mauricio: una decisión ¿inesperada?

La relación entre María Emilia y Mauricio estuvo marcada por diferencias importantes. Durante su última cita en un restaurante, hablaron sobre la posibilidad de ensamblar sus familias, ya que ambos tienen hijos de relaciones anteriores. También discutieron temas delicados, como los comentarios de Mauricio sobre los cambios estéticos que, según él, María Emilia debería considerar.

En la ceremonia, Mauricio dio un claro "sí", pero María Emilia tomó el micrófono y leyó una carta en la que explicó por qué no podía casarse. Tras decir "no acepto", Mauricio se retiró del altar visiblemente afectado, mientras que María Emilia agradeció a los invitados, pidió disculpas y se fue llorando.

Love is Blind Argentina: Un cierre lleno de emociones

Love Is Blind Argentina cerró su primera temporada con tres bodas y una ruptura. La combinación de amor, tensiones y decisiones inesperadas dejó a los fanáticos expectantes por una posible segunda temporada. ¿Será que el amor realmente es ciego?