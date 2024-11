Love is Blind Argentina: el secreto revelado por una participante que dejó en jaque a Netflix

¿Por qué los participantes no se siguen en Instagram?

Uno de los datos más impactantes que Florfi comentó fue que los participantes no pueden seguirse en Instagram. Al ser cuestionada por qué no seguía a Tom, su pareja en el reality, Florfi explicó: “No, no nos podemos seguir en Instagram. Es una respuesta clave. Me viven diciendo 'no se siguen en Instagram, entonces yo ya sé’". Según ella, esta regla de Netflix intenta evitar spoilers y garantiza que los espectadores no tengan pistas externas sobre el desenlace de las relaciones. "Si no, no tiene sentido", añadió Florfi, dejando claro que el suspenso es fundamental para sostener el interés de los fanáticos del programa.