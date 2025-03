Se conoció un nuevo documento que expone detalles íntimos de Luciana Salazar y complica a Martín Redrado

En el documento, se hace mención de la abogada Ana Rosenfeld ya que fue la profesional que acompañó a la pareja en el proceso y se explican los motivos de la pareja para acudir a otra instancia para ser padres.

“El documento dice que Luciana Salazar es una mujer de tantos años que no tuvo ningún embarazo ni ningún aborto pero que sí ha tenido dificultades para concebir pese a tener relaciones sexuales sin protección", leyó la periodista.

Y continuó: “La pareja quiere proceder con la gestión subrogada basándose en el diagnóstico previo de trombofilia severa. La paciente no está segura de las fechas pero citó tres embarazos químicos en los últimos años. Es decir, tuvo tres pérdidas”.

De esta forma, quedó en evidencia la participación del experto ya que su nombra figura en el escrito, que además está firmado por ambos.

Trascendió de cuánto es la millonaria deuda que Martín Redrado tiene con Luciana Salazar por alimentos

Luciana Salazar está en una guerra con Martín Redrado por cuestiones referidas a su hija, Matilda. Entre varios temas, la ex vedette le reclama una importante cifra al economista en concepto de alimentos.

En Mujeres Argentinas (El Trece), Virginia Gallardo le preguntó a la rubia por el reclamo económico que forma parte de la batalla judicial que lleva adelante.

“Luli, te quería preguntar qué hay de cierto que la deuda ascendería a 200 mil dólares”, consultó la panelista.

“Sí, yo te diría que no sé si ya pasó ese monto. Nosotros tenemos que actualizar la cautelar”, precisó Luciana. “Me dijeron que, más intereses, son 6 millones”, acotó Gallardo.

La mamá de Matilda advirtió que es un tema que tiene que revisar bien con su abogado. "Bueno, la verdad yo no tengo ni idea. No sé quién te lo pasó, pero yo no hice los números todavía. Tendríamos que sentarnos con mi abogado para hacer una nueva cautelar porque quedó atrasada, obviamente, la que ya está”, sentenció.