Desgarrador: el mensaje de Liam Lawson luego de ser reemplazado por Yuki Tsunoda en Red Bull

El descargo de Lawson tras su salida de Red Bull

Luego de varias horas de silencio tras la decisión del equipo, Lawson se expresó en su cuenta de Instagram: "Ser piloto de Red Bull ha sido mi sueño desde que era niño, es por lo que he trabajado toda mi vida. Es difícil, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído hasta este punto. A cada uno de ustedes que me apoyaron, gracias por todo el apoyo que significa el mundo".

Pese a la desilusión, también dejó en claro que afrontará su nuevo desafío con Racing Bulls con optimismo: "Gracias Racing Bulls por la cálida bienvenida, estoy emocionado y listo para ir a trabajar a uno de mis lugares favoritos”.

Los motivos de Red Bull para reemplazar a Lawson por Tsunoda

El rendimiento de Lawson en sus dos carreras como piloto titular no convenció a la escudería. En el Gran Premio de Australia no pudo terminar la competencia, mientras que en China finalizó en el puesto 16, con múltiples dificultades en clasificación y pruebas.

Christian Horner, director del equipo, explicó la decisión: "Fue difícil ver a Liam sufrir con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio pronto".

Además, remarcó la importancia de la experiencia de Tsunoda para el desarrollo del auto: "Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones, repetir el Campeonato del Mundo de Pilotos y recuperar el título Mundial de Constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”.

Por su parte, Lawson tendrá la oportunidad de reivindicarse en su regreso a Racing Bulls, equipo con el que debutará el próximo fin de semana en el Gran Premio de Japón. Será su gran chance para demostrar que Red Bull se equivocó en su decisión.