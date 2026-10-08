Nicole Neumann denunció una terrible amenaza que recibió y quedó en shock: "Lo va a hacer"

Para evitar nuevos cruces, adelantó que instalará más alambrados para impedir que los animales puedan salir de su terreno.

Pero el conflicto tomó otra dimensión cuando Nicole contó cuál habría sido la amenaza que recibió su gente. Según relató, el vecino habría amenazado a sus caseros con matar a los animales.

“Se lo dijo a los caseros. Todavía quiero creer en las almas buenas que no podrían hacerle daño a un animal, por ahí peco de naif”, sostuvo.

Además, Nicole aseguró que cuenta con cámaras de seguridad y que está atenta ante cualquier situación que pueda ocurrir con sus animales.

Horas antes, la modelo había expuesto el conflicto en sus redes sociales y fue todavía más contundente al contar qué habría dicho el hombre: “Lo cuento acá para que lo sepan todos, el vecino mío de donde tengo a mis animales, qué amoroso que es... amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofado”.

La frase generó indignación en Nicole, que defendió a sus animales y cuestionó que alguien se moleste por su presencia en una zona de campo.

“¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos chiquititos? O sea, andate al country de Cardales que tenés piso de pavimento y a lo sumo ves un tero ahí a lo lejos. ¿Qué te joden dos corderitos? Quedate en Recoleta sino”, disparó.

Nicole también apuntó contra la contradicción que, desde su mirada, existe en que alguien se mude a una zona de campo y luego se moleste por la presencia de animales: “¡Que se meta en un barrio cerrado y que no sea uno que invadió los humedales, porque ahí le van a molestar los carpinchos!”.

Por ahora, la modelo aseguró que buscará reforzar los límites de su propiedad para evitar que los animales vuelvan a ingresar al terreno del vecino. Mientras tanto, la denuncia pública dejó al descubierto un insólito enfrentamiento que, según su relato, escaló hasta una amenaza que generó preocupación por la seguridad de sus animales.