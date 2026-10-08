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Nicole Neumann denunció una terrible amenaza que recibió y quedó en shock: "Lo va a hacer"

El inesperado y preocupante conflicto que enfrenta Nicole Neumann: hubo una fuerte amenaza. Enterate.

Nicole Neumann denunció una terrible amenaza que recibió y quedó en shock: Lo va a hacer

Nicole Neumann quedó envuelta en un insólito conflicto con un vecino de la chacra que tiene en Los Cardales, donde vive junto a una verdadera familia de animales. La modelo, reconocida por su defensa de los derechos de los animales, contó que el hombre se mostró furioso porque algunos de sus animales ingresan a su propiedad y, según relató, llegó a realizar una grave amenaza contra ellos.

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La modelo tiene en su campo perros, gatos, corderos, gallinas, caballos y conejos, entre otros animales. Sin embargo, lejos de vivir en paz con sus vecinos, aseguró que desde hace un tiempo mantiene un enfrentamiento con uno de ellos por la presencia de sus mascotas y animales en los terrenos linderos.

En diálogo con el cronista de Desayuno Americano, Nicole explicó que las quejas no son nuevas. “Ya vienen hace rato, que los conejos, que los corderitos…”, contó, visiblemente molesta por una situación que, según explicó, se repite desde hace tiempo.

La modelo intentó poner en contexto la situación y remarcó las dimensiones del lugar donde tiene a sus animales: “Estamos hablando de 30 mil metros, no es en mi patio. Es como mudarte frente al mar y que te molesten las gaviotas”.

Para evitar nuevos cruces, adelantó que instalará más alambrados para impedir que los animales puedan salir de su terreno.

Pero el conflicto tomó otra dimensión cuando Nicole contó cuál habría sido la amenaza que recibió su gente. Según relató, el vecino habría amenazado a sus caseros con matar a los animales.

“Se lo dijo a los caseros. Todavía quiero creer en las almas buenas que no podrían hacerle daño a un animal, por ahí peco de naif”, sostuvo.

Además, Nicole aseguró que cuenta con cámaras de seguridad y que está atenta ante cualquier situación que pueda ocurrir con sus animales.

Horas antes, la modelo había expuesto el conflicto en sus redes sociales y fue todavía más contundente al contar qué habría dicho el hombre: “Lo cuento acá para que lo sepan todos, el vecino mío de donde tengo a mis animales, qué amoroso que es... amenazó a mis caseros con que los va a hacer estofado”.

La frase generó indignación en Nicole, que defendió a sus animales y cuestionó que alguien se moleste por su presencia en una zona de campo.

“¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos chiquititos? O sea, andate al country de Cardales que tenés piso de pavimento y a lo sumo ves un tero ahí a lo lejos. ¿Qué te joden dos corderitos? Quedate en Recoleta sino”, disparó.

Nicole también apuntó contra la contradicción que, desde su mirada, existe en que alguien se mude a una zona de campo y luego se moleste por la presencia de animales: “¡Que se meta en un barrio cerrado y que no sea uno que invadió los humedales, porque ahí le van a molestar los carpinchos!”.

Por ahora, la modelo aseguró que buscará reforzar los límites de su propiedad para evitar que los animales vuelvan a ingresar al terreno del vecino. Mientras tanto, la denuncia pública dejó al descubierto un insólito enfrentamiento que, según su relato, escaló hasta una amenaza que generó preocupación por la seguridad de sus animales.

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En pocas palabras

  • Conflicto vecinal: Nicole Neumann denunció amenazas de un vecino contra sus animales en su chacra de Los Cardales.
  • Escalada del problema: El hombre habría amenazado a los caseros de la modelo con matar a los animales.
  • Medidas preventivas: Neumann reforzará el alambrado de su propiedad para evitar que los animales salgan de su terreno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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