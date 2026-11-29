Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, un médico del SAME asistió al personal policial mediante una videollamada. Cuando finalmente llegó el equipo de emergencias, se constató el fallecimiento.

Investigan la muerte de Priscila Romero en una comisaría de Barracas

Tras el fallecimiento, tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, que abrió una causa por averiguación de causales de muerte y dispuso la intervención de la Policía Federal.

En las próximas horas se realizará la autopsia para establecer qué provocó la muerte de la joven y reconstruir las circunstancias en las que se produjo la descompensación.

Además, se iniciaron actuaciones administrativas en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad para determinar si existieron responsabilidades por parte de los efectivos que estaban a cargo de su custodia.

Familiares y vecinos de la Villa 21-24 marcharon para pedir justicia

El sábado por la noche, familiares, amigas y vecinos de Priscila Romero realizaron una movilización en la Villa 21-24 para reclamar justicia y exigir que se esclarezca lo ocurrido dentro de la dependencia policial.

La protesta se desarrolló en medio de un clima de tensión y hubo disturbios ante la presencia de efectivos policiales.

En distintos videos difundidos en las redes sociales quedaron registrados los momentos de mayor tensión durante la manifestación.