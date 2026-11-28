10 + 11 = 21

La expresión queda así: 11 × 6 - 30 ÷ 6 + 21 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 6 = 66 | 30 ÷ 6 = 5 | 21 × 2 = 42

La expresión queda así: 66 - 5 + 42

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

66 - 5 = 61 |

61 + 42 = ?

Resultado final: 103

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica simple y entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.