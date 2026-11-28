El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 6 - 30 ÷ 6 + (10 + 11) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 6 - 30 ÷ 6 + (10 + 11) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 11 = 21
La expresión queda así: 11 × 6 - 30 ÷ 6 + 21 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 6 = 66 | 30 ÷ 6 = 5 | 21 × 2 = 42
La expresión queda así: 66 - 5 + 42
3) Sumas y restas
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
66 - 5 = 61 |
61 + 42 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica simple y entretenida para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.