Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios.

Completan el reparto Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

José Coronado interpreta a un actor que deberá resolver un asesinato real

Uno de los aspectos más particulares de esta producción es el personaje que interpreta José Coronado. El actor se pone en la piel de Benjamín Basil, un intérprete cuya carrera profesional atraviesa un momento complicado.

Su relación con el mundo de la investigación criminal tiene un origen bastante particular. Durante años, Basil alcanzó reconocimiento por interpretar a Sherlock Holmes, el célebre detective creado por el escritor británico Arthur Conan Doyle.

Ese trabajo lo llevó a estudiar los métodos de observación, análisis y deducción que caracterizaron al personaje literario. Aunque se trata de conocimientos adquiridos para construir una interpretación artística, terminarán adquiriendo una utilidad inesperada.

El personaje tendrá que utilizar sus conocimientos sobre Sherlock Holmes para intentar encontrar al responsable del asesinato.

Cuántos episodios tiene El problema final en Netflix

Otro de los puntos que distingue a El problema final es su extensión. La producción está compuesta por cuatro episodios, una duración que permite desarrollar una historia concentrada alrededor de un único caso.

La estructura cerrada favorece el desarrollo del enigma. Los acontecimientos se organizan alrededor de las circunstancias de la muerte, las sospechas que aparecen entre los personajes y los intentos de Basil por reconstruir lo sucedido.

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix