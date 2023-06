Quiso hacerse su primer tatuaje tras la oreja y le quedó horrible: "¡Una mancha!" 

Embed

El video que Paige subió a la plataforma de videos cortos fue acompañado de la desgarradora descripción: "Me hice este tatuaje hace 3 años y me arrepiento todos los días". En el clip, la joven muestra a sus seguidores el diseño original del tatuaje que había solicitado, antes de mostrar el resultado final que dejó una profunda insatisfacción.

El tatuaje en cuestión, una delicada rosa con líneas finas ubicada discretamente detrás del lóbulo de la oreja, distaba enormemente del diseño original. El tamaño resultó ser mucho más grande y oscuro de lo acordado, dejando a Paige con un tatuaje que no se asemejaba en nada a sus expectativas.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato ante la publicación de Paige, generando un estallido de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron el procedimiento del tatuador, preguntándole a la joven si no había aprobado el diseño antes de que fuera permanente en su piel. La respuesta de Paige, llena de indignación por el resultado desastroso, no se hizo esperar: "Era mi primer tatuaje, no tenía ni idea, así que les dejé hacer lo que fuera y nunca me he arrepentido de algo más".

No obstante, Paige no fue la única víctima de un error tatuador. Una madre, quien tenía los nombres y fechas de nacimiento de sus dos hijas tatuados en su tobillo, también experimentó un grave error en su tinta. Si bien los nombres de las niñas quedaron plasmados de manera hermosa, el artista del tatuaje cometió un grave error al escribir incorrectamente la fecha de nacimiento de una de ellas.

La mujer explicó que informó al tatuador sobre el error, pero lamentablemente parecía ser demasiado tarde para corregirlo. Sus seguidores encontraron el error, aunque desafortunado, de manera hilarante. Algunos sugirieron cubrir el pequeño punto del error con láser, mientras que otros bromearon al observar que si se cubría la parte inferior izquierda del número seis, parecía un cinco.

En otro caso, una mujer buscaba obtener un tatuaje inspirador, pero terminó obteniendo más de lo que esperaba. El diseño constaba de una mano con mariposas y pequeñas estrellas encima, acompañado de la frase "puedes dejarlo ir" en la parte inferior. Sin embargo, el resultado final no cumplió con las expectativas de la mujer, dejándola con un tatuaje que no transmitía el mensaje que deseaba.

Estos casos sirven como recordatorio de la importancia de investigar y elegir cuidadosamente a un tatuador con experiencia y reputación. Además, destacan la necesidad de comunicarse claramente y aprobar los diseños antes de que se vuelvan permanentes en la piel. Aunque los errores y arrepentimientos pueden ocurrir, también existe la posibilidad de realizar correcciones y aprender de estas experiencias para futuros tatuajes. Al final, lo más importante es que cada persona se sienta cómoda y satisfecha con los tatuajes que lleva consigo durante toda la vida.