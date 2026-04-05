Volvían de un casamiento y quedaron encerrados en el auto: quién era la pareja que murió en un temporal

De acuerdo con las primeras pericias, el auto habría sido arrastrado por la corriente de agua producto del temporal y terminó dado vuelta dentro del canal, lo que dejó a la pareja atrapada en su interior.

Una familia atravesada por el dolor

Mariano y Solana eran padres de una beba de nueve meses, que no se encontraba con ellos al momento del hecho. Sus allegados los describieron como personas responsables y muy dedicadas a su familia.

“Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó una familiar al relatar la angustia que se vivió durante las horas de incertidumbre.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y grupos especiales de rescate, mientras la Justicia avanza con las pericias para determinar con precisión cómo se desencadenó el hecho.

La tragedia volvió a poner en evidencia el impacto que pueden tener los fenómenos climáticos extremos y dejó una historia marcada por el dolor de una familia que aún intenta comprender lo ocurrido.