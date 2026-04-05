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Volvían de un casamiento y quedaron encerrados en el auto: quién era la pareja que murió en un temporal

La pareja fue hallados sin vida dentro de su auto tras el fuerte temporal. Tenían una beba de nueve meses y eran intensamente buscados desde la noche del sábado.

Volvían de un casamiento y quedaron encerrados en el auto: quién era la pareja que murió en un t

Volvían de un casamiento y quedaron encerrados en el auto: quién era la pareja que murió en un t

La tragedia que dejó el feroz temporal en Tucumán sumó un capítulo conmovedor con la confirmación de las identidades de las víctimas: se trata de Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, una pareja que regresaba de un casamiento cuando ocurrió la tragedia.

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Una salida que terminó en tragedia

Ambos habían asistido a una fiesta en Tafí Viejo y emprendieron el regreso a su casa durante la noche, en medio de condiciones climáticas adversas. Según reconstruyeron sus allegados, la última comunicación fue cerca de las 21, cuando esperaban dentro de su auto, un Nissan Versa blanco, a que bajara la intensidad de la tormenta.

La preocupación creció horas después, cuando no regresaron a su hogar. Cerca de la medianoche, la niñera que cuidaba a su beba de nueve meses alertó a la familia al notar la ausencia prolongada.

Tras la denuncia por averiguación de paradero, la búsqueda terminó de la peor manera: la Policía encontró el vehículo volcado dentro de un canal de riego en la zona del barrio Nueva Italia, a pocos metros de la Ruta 9.

De acuerdo con las primeras pericias, el auto habría sido arrastrado por la corriente de agua producto del temporal y terminó dado vuelta dentro del canal, lo que dejó a la pareja atrapada en su interior.

Una familia atravesada por el dolor

Mariano y Solana eran padres de una beba de nueve meses, que no se encontraba con ellos al momento del hecho. Sus allegados los describieron como personas responsables y muy dedicadas a su familia.

“Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó una familiar al relatar la angustia que se vivió durante las horas de incertidumbre.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y grupos especiales de rescate, mientras la Justicia avanza con las pericias para determinar con precisión cómo se desencadenó el hecho.

La tragedia volvió a poner en evidencia el impacto que pueden tener los fenómenos climáticos extremos y dejó una historia marcada por el dolor de una familia que aún intenta comprender lo ocurrido.

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