Ángel de Brito fulminó a Migue Granados y lo comparó con Nico Occhiato: "Le saca una galaxia"

El conductor de LAM también apuntó contra la actitud de Granados y su exposición en redes: “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces, hay cosas que no voy a contar pero hay compañeras que lo contaron públicamente, Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”.

En ese contexto, también se refirió a la rivalidad entre plataformas: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.

Pero el momento más picante llegó cuando comparó directamente a Granados con Nicolás Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Y cerró sin vueltas: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.

Así, el cruce entre Ángel de Brito y Migue Granados suma un nuevo capítulo en medio de la creciente interna entre figuras del streaming y la TV, una tensión que lejos de apagarse, parece seguir escalando con declaraciones cada vez más filosas.

Embed

Qué le contó Evangelina Anderson a Ángel de Brito en LAM sobre su relación con Ian Lucas

En una entrevista exclusiva con Ángel de Brito este Viernes Santo en LAM (América TV), Evangelina Anderson volvió a referirse al vínculo que mantuvo con Ian Lucas y sumó nuevos detalles a una historia que sigue generando polémica.

La modelo, que ya había hablado en otras oportunidades sobre el tema, esta vez decidió ir un paso más allá y ampliar su versión sobre lo ocurrido con el influencer, con quien protagonizó un affaire que quedó en el centro de la escena por la diferencia de edad y la exposición mediática.

Desde el inicio, dejó en claro su incomodidad con cómo se instaló la historia públicamente: “Me obligan a blanquear algo que no es un romance ni una relación solo porque Ian necesitaba”.

En ese sentido, también fue crítica con la actitud de Lucas tras el escándalo: “Mandó fotos y un comunicado cuando de mi parte no era la idea y lo hablamos. No se me respetó como mujer”.

Al profundizar sobre la naturaleza del vínculo, Anderson fue tajante y dejó la frase más resonante: “No me enamoré, ni él tampoco. Ojala yo pudiera enamorar a la gente tan fácil”.

Además, intentó explicar qué motivó al joven a hacer pública la historia: “¿Por qué cuenta todo él? Porque se siente boludeado”. Y enseguida se defendió de las versiones en su contra: “¿Cuando lo boludee?”.

Lejos de esquivar la polémica, también expresó su malestar por las críticas recibidas: “Me matan y me acusan de ser la peor. Tenés algo con alguien, que no sé cómo llamarlo. ¿Si tenes hijos salis a decir a contarlo en la tv?”, lanzó.

Sobre el cierre, la modelo reflexionó sobre el impacto personal que le dejó la situación: “Cuando ves que esa persona no es como pensabas, empezás a dudar de cómo percibir a las personas”.

Y concluyó con una definición sobre su estado emocional tras la ruptura: “No me tocó mi autoestima, pero sí pasé por muchas emociones”.