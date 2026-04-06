Revelan qué pasó después del beso entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano: el video

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que no pasó: pese a la química evidente, no avanzaron hacia una instancia más íntima. Cada uno se fue a dormir por su lado, marcando un límite que sorprendió a varios dentro de la casa.

Antes de separarse, Brian dejó en claro que el encuentro no había sido menor para él. “Me encantó que seas cariñosa”, le dijo a Danelik, en un cierre que dejó flotando la posibilidad de que la historia entre ellos recién esté empezando.

Así, el beso que encendió la noche terminó abriendo un nuevo capítulo en la dinámica del reality, con una relación que promete seguir dando que hablar.

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¿Quiénes bajaron de la placa en Gran Hermano este domingo y cómo quedó la eliminación?

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir una gala clave este domingo, en la que Santiago del Moro anunció quiénes lograron bajar de la placa de nominación en una semana atravesada por tensiones, estrategias cruzadas y fuertes conflictos entre los participantes.

En esta oportunidad, la placa estaba integrada por Andrea, La Maciel, Zilli, Cinzia, Yipio, Eduardo, Lola y Manuel, un grupo que combinaba jugadores fuertes, perfiles polémicos y algunos participantes que venían quedando en el centro de las discusiones dentro de la casa.

Tras el voto negativo del público, se confirmó que Eduardo, Andrea y Manuel fueron los menos votados y, por lo tanto, lograron salir de la zona de peligro. La decisión generó reacciones divididas tanto dentro como fuera del reality: mientras algunos participantes celebraron que sus aliados sigan en juego, en redes sociales no faltaron las críticas por los resultados.

De esta manera, la placa se redujo y quedaron en riesgo de cara a la gala de eliminación del lunes 6 de abril La Maciel, Zilli, Cinzia, Yipio y Lola, en lo que ya anticipan como una de las definiciones más picantes de la temporada.

Uno de los casos que más repercusión generó en la semana fue el de Manuel Ibero, quien, a pesar de haber salido de placa, atravesó días muy intensos dentro del juego. El participante fue enviado al “derecho a réplica” por decisión de la producción y protagonizó un fuerte cruce en vivo con su ex pareja, Zoe Bogach, en una discusión cargada de reproches que expuso su historia personal frente a millones de espectadores.

Lejos de perjudicarlo, ese momento pareció fortalecer su vínculo con el público, que terminó respaldándolo con el voto para que continúe una semana más en la competencia.

Con este nuevo escenario, la casa entra en horas decisivas. Las alianzas empiezan a tensarse, las estrategias quedan más expuestas que nunca y cualquier movimiento puede ser determinante en una gala de eliminación que promete ser explosiva.