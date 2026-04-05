Brian Sarmiento salió llorando tras la "noche hot" con Andrea del Boca en Gran Hermano
Brian Sarmiento y Andrea del Boca cenaron a solas y, en un momento, se desarrolló un conflicto que dejó expuestas diferencias personales y terminó con el participante quebrado frente a cámaras de Gran Hermano Generación Dorada.
5 abr 2026, 23:52
Brian Sarmiento salió llorando tras la "noche hot" con Andrea del Boca en Gran Hermano
Lo que comenzó como un “beneficio” dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó convirtiéndose en una de las escenas más tensas de la semana. La denominada “noche hot” entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento, otorgada tras la decisión de Cinzia Francischiello con el teléfono dorado, estuvo lejos de cualquier clima romántico.
De hecho, la velada tuvo más de discusión que de seducción. Según se vio en La Noche de los Ex, la película 50 sombras de Grey quedó chica frente al nivel de tensión que se generó en la cena.
Todo había arrancado en tono lúdico, con una escena ficcional impulsada por la actriz: “su madrastra Cinzia la obligó a pasar la noche con un futbolista para salvar a la empresa familiar”. Pero el juego duró poco. Con el correr de los minutos, Sarmiento se mostró incómodo y la charla viró hacia conflictos reales dentro de la casa.
El momento más extraño llegó hacia el final, cuando Del Boca volvió a la ficción e improvisó una muerte por envenenamiento. La reacción del exfutbolista fue de desconcierto total. Minutos antes, incluso, ya había manifestado su malestar ante las cámaras y su intención de retirarse “porque la comida le había caído mal”.
La incomodidad escaló al punto de que Brian terminó llorando, mientras Andrea recorría el SUM en silencio y preparaba un té. Cuando comenzó la película, la actriz se instaló en el sillón para verla, mientras él optó por mantenerse a distancia desde la cama. “Además de victimizarse, se queda dormido”, disparó ella sin filtro.
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Cuál fue el motivo del enojo de Brian Sarmiento con Andrea del Boca
El quiebre definitivo se dio en medio del juego de roles. Andrea del Boca le preguntó si tenía esposa e hijos, pero Brian Sarmiento interpretó que la consulta apuntaba a su vida real. Eso lo descolocó.
“¿Seguimos actuando o no?”, lanzó él, incómodo. “Como quieras”, respondió la actriz.
Lejos de calmarse, Sarmiento fue tajante: “Con situaciones personales así no me gusta que se mezclen los temas. Cosas de familias, hijos y mujeres no quiero hablarlas”.
La tensión siguió en aumento: “Quisiste meter a mis nenas”, le recriminó antes de marcar un límite claro: no quería continuar la charla. Del Boca, en su personaje, cerró la escena con una frase de telenovela: “Mi gran amor es Eduardo”.