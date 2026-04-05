Brian Sarmiento salió llorando tras la "noche hot" con Andrea del Boca en Gran Hermano

La incomodidad escaló al punto de que Brian terminó llorando, mientras Andrea recorría el SUM en silencio y preparaba un té. Cuando comenzó la película, la actriz se instaló en el sillón para verla, mientras él optó por mantenerse a distancia desde la cama. “Además de victimizarse, se queda dormido”, disparó ella sin filtro.

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Cuál fue el motivo del enojo de Brian Sarmiento con Andrea del Boca

El quiebre definitivo se dio en medio del juego de roles. Andrea del Boca le preguntó si tenía esposa e hijos, pero Brian Sarmiento interpretó que la consulta apuntaba a su vida real. Eso lo descolocó.

“¿Seguimos actuando o no?”, lanzó él, incómodo. “Como quieras”, respondió la actriz.

Lejos de calmarse, Sarmiento fue tajante: “Con situaciones personales así no me gusta que se mezclen los temas. Cosas de familias, hijos y mujeres no quiero hablarlas”.

La tensión siguió en aumento: “Quisiste meter a mis nenas”, le recriminó antes de marcar un límite claro: no quería continuar la charla. Del Boca, en su personaje, cerró la escena con una frase de telenovela: “Mi gran amor es Eduardo”.