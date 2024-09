Se conocieron los resultados de la pericia de odorología

Las pruebas odorológicas y su impacto

La pericia odorológica, un estudio que se realiza a partir de la identificación de olores presentes en objetos o superficies, permitió detectar rastros del menor en un Ford Ka y una camioneta Ranger, ambos vehículos en posesión de los detenidos. Esta revelación no solo refuerza la hipótesis de que Loan estuvo en contacto con dichos automóviles, sino que también destapó una polémica: los resultados de estas pericias estaban disponibles desde el 21 de junio, apenas una semana después de que el niño desapareciera en un naranjal cercano a la casa de su abuela.

La demora en dar a conocer esta información ha generado desconcierto y críticas tanto en los familiares como en el entorno judicial del caso. Según los padres del menor, María y José, este dato podría haber sido crucial en las primeras etapas de búsqueda.

En medio del dolor, los padres de Loan enfrentan no solo la incertidumbre de la desaparición, sino también las tensiones mediáticas y legales. Durante una entrevista con el programa Mañanísima (El Trece), ambos respondieron a los comentarios del abogado Fernando Burlando, quien cuestionó el manejo de las reuniones de la familia con autoridades locales.

José, el padre del niño, fue tajante al respecto: “A nosotros no nos interesan los rumores de la gente, nosotros nos vamos a juntar con cualquiera”. La madre de Loan fue aún más contundente al afirmar: “Si me tengo que reunir con el diablo, me tengo que reunir. Yo quiero saber dónde está mi hijo”.

Ambos padres dejaron claro que su único interés es hallar a su hijo y que, pese a la angustia que enfrentan cada día, continuarán exigiendo respuestas. “Nos duele ver la habitación de Loan vacía, nos duele cuando sobra un plato de comida y recordamos que él no está con nosotros”, expresaron con profunda tristeza.