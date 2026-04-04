Artemis II llegó a la mitad del camino a la Luna y marca un hito en la exploración espacial
La NASA informó que la nave ya recorrió el 50% de su trayecto hacia el satélite natural de la Tierra. Además, se decidió cancelar la primera maniobra de corrección prevista en el cronograma de vuelo.
La misión Artemis II ya se encuentra a mitad de camino hacia la Luna, a 2 días de su despegue. (Foto: X / @NASAArtemis).
La NASA confirmó que la misión Artemis II ya recorrió el 50% de su trayecto hacia la Luna, en un avance clave para el regreso de vuelos tripulados al satélite natural. La nave partió el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy y continúa su viaje sin inconvenientes técnicos.
Según informó la agencia espacial en un comunicado oficial, “la misión Artemis II se encuentra aproximadamente a mitad de camino hacia la Luna”, consolidando uno de los hitos más esperados del programa Artemis.
El objetivo principal de la misión será realizar un sobrevuelo lunar tripulado, algo que no ocurre desde la era del programa Apolo. Durante esta etapa, los astronautas llevarán adelante observaciones científicas directas de la superficie lunar.
Para ello, utilizarán instrumentos a bordo de la cápsula Orión y sistemas de observación remota, lo que permitirá obtener nuevos datos sobre la composición y características del entorno lunar.
Estos estudios son clave para el futuro del programa, ya que servirán como base para próximas misiones que incluyen el regreso del ser humano a la superficie lunar e incluso la posible instalación de una base permanente.
Un paso clave tras décadas sin vuelos tripulados a la Luna
Artemis II representa la primera misión tripulada hacia la Luna desde el histórico programa Programa Apolo, lo que marca un antes y un después en la exploración espacial moderna.
El avance no solo tiene valor científico, sino también estratégico, ya que posiciona a Estados Unidos en la carrera por el regreso sostenido a la Luna y la exploración del espacio profundo.
La NASA canceló una maniobra clave por la precisión del vuelo
En paralelo, la NASA informó que decidió cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria prevista en el cronograma de vuelo. Desde el centro de control en el Centro Espacial Johnson explicaron que la nave mantiene una trayectoria óptima, por lo que no fue necesario realizar ajustes.
Las maniobras de corrección están diseñadas para optimizar la velocidad y el rumbo durante el viaje, pero pueden reprogramarse en caso de ser necesarias más adelante. Por el momento, la misión continúa según lo previsto y con parámetros de navegación precisos.
Con el sobrevuelo lunar previsto para el 6 de abril, Artemis II se encamina a convertirse en una misión histórica que abre la puerta a una nueva era de exploración espacial.