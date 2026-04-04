Artemis II llegó a la mitad del camino a la Luna y marca un hito en la exploración espacial

GXNMFPLOMRAAFKC4BLLYKFSA7M La NASA informó que la nave ya recorrió el 50% de su trayecto hacia el satélite natural de la Tierra.

Estos estudios son clave para el futuro del programa, ya que servirán como base para próximas misiones que incluyen el regreso del ser humano a la superficie lunar e incluso la posible instalación de una base permanente.

Un paso clave tras décadas sin vuelos tripulados a la Luna

Artemis II representa la primera misión tripulada hacia la Luna desde el histórico programa Programa Apolo, lo que marca un antes y un después en la exploración espacial moderna.

El avance no solo tiene valor científico, sino también estratégico, ya que posiciona a Estados Unidos en la carrera por el regreso sostenido a la Luna y la exploración del espacio profundo.

una-imagen-del-terminador-tomada-por-la-tripulacion-de-la-mision-artemis-ii-foto-nasa-SM3TA5E2LJH6FEDWPX7J2AOJIU (1) Una imagen del terminador tomada por la tripulación de la misión Artemis II. (Foto: NASA)

La NASA canceló una maniobra clave por la precisión del vuelo

En paralelo, la NASA informó que decidió cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria prevista en el cronograma de vuelo. Desde el centro de control en el Centro Espacial Johnson explicaron que la nave mantiene una trayectoria óptima, por lo que no fue necesario realizar ajustes.

Las maniobras de corrección están diseñadas para optimizar la velocidad y el rumbo durante el viaje, pero pueden reprogramarse en caso de ser necesarias más adelante. Por el momento, la misión continúa según lo previsto y con parámetros de navegación precisos.

Con el sobrevuelo lunar previsto para el 6 de abril, Artemis II se encamina a convertirse en una misión histórica que abre la puerta a una nueva era de exploración espacial.