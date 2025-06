Sueño con comida: cuando el alma tiene hambre de algo más profundo de lo que pensás

¿Soñaste que comías mucho? ¿Que la comida tenía gusto raro? ¿Que no podías parar? Hay algo ahí para mirar. Puede ser una señal de ansiedad emocional, de búsqueda de consuelo, o incluso de culpa. Por eso hay sueños en los que la comida se ve rica, pero no tiene gusto. O está en la mesa, pero no te la podés servir. Todo eso dice más de vos que del plato en sí. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué querés que te alimente de verdad?