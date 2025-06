Cómo guardar el jamón cocido en la heladera para que no se forme baba

Según especialistas en microbiología alimentaria, estas bacterias no suelen ser peligrosas en bajas concentraciones, pero su presencia indica claramente que el alimento está en proceso de descomposición. Consumir jamón cocido en este estado no es recomendable, ya que aunque no provoque una intoxicación grave, sí puede desencadenar malestares gastrointestinales o generar riesgos innecesarios, especialmente en niños, embarazadas y personas con defensas bajas.