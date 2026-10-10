Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para maratonear en el fin de semana en Netflix

De qué trata Entrevías, la serie española disponible en Netflix

La historia gira alrededor de Tirso Abantos, un exmilitar interpretado por José Coronado que trabaja al frente de una ferretería y lleva una vida organizada según sus propias convicciones. Es un hombre de carácter firme, poco dispuesto a modificar sus costumbres y con una visión del mundo marcada por la disciplina, la autoridad y el respeto por las reglas.

Sin embargo, esa estructura comienza a desmoronarse cuando su entorno familiar queda expuesto a una realidad mucho más complicada de lo que imaginaba.

El conflicto principal se desencadena cuando su nieta adolescente, Irene, queda vinculada a personas relacionadas con el narcotráfico. Preocupado por los riesgos que enfrenta la joven, Tirso decide intervenir para protegerla. Lo que inicialmente parece una reacción personal termina convirtiéndose en un enfrentamiento directo con quienes ejercen el control sobre diferentes sectores del barrio.

La decisión lo lleva a abandonar la tranquilidad relativa de su negocio y a involucrarse en situaciones que ponen a prueba sus principios. En ese recorrido, debe enfrentarse tanto a delincuentes como a problemas que no puede resolver simplemente imponiendo su voluntad.

La sinopsis oficial de Netflix resume el punto de partida de la ficción con una descripción centrada en un veterano de guerra que decide actuar cuando su nieta cae en manos de los narcotraficantes que dominan la zona.

A partir de esa premisa, la serie construye una historia que va más allá de la lucha contra el crimen. Las relaciones familiares, las diferencias generacionales y las dificultades para comprender las decisiones de los seres queridos ocupan un lugar importante en el desarrollo de los personajes.

Tirso descubre que proteger a su familia no consiste únicamente en enfrentarse a quienes representan una amenaza externa. También debe aprender a lidiar con sus propias limitaciones y con las consecuencias de una forma de actuar que no siempre le permite acercarse a las personas que más quiere.





José Coronado se destaca en Netflix con el personaje de Tirso Abantos

Uno de los principales motivos para acercarse a Entrevías es la interpretación de José Coronado, quien construye a un protagonista alejado de los héroes tradicionales.

Tirso no es un personaje que busque agradar. Su personalidad puede resultar áspera, su manera de comunicarse suele ser directa y su rechazo a determinadas conductas lo lleva a protagonizar discusiones constantes. Sin embargo, detrás de esa apariencia inflexible existe un hombre que intenta encontrar respuestas frente a situaciones que escapan de su control.

Esa combinación entre dureza y vulnerabilidad le aporta profundidad a la historia. El protagonista puede mostrarse decidido cuando necesita enfrentar una amenaza, pero también debe reconocer que no siempre sabe cómo manejar los conflictos emocionales de su propia familia.

La protección de Irene funciona como uno de los motores principales de sus decisiones. A medida que avanza la trama, el vínculo entre ambos queda atravesado por diferencias de edad, expectativas enfrentadas y distintas maneras de interpretar los peligros que los rodean.

El personaje también representa una forma de entender la autoridad que entra en tensión con la realidad del barrio. Tirso confía en la disciplina y en las soluciones concretas, pero descubre que ese enfoque no alcanza para responder a todos los problemas que aparecen.

La actuación de Coronado permite que esas contradicciones se mantengan presentes a lo largo de los episodios. En lugar de presentar a un protagonista que siempre tiene razón, la ficción muestra a un hombre obligado a revisar algunas de sus certezas mientras intenta proteger a las personas que considera importantes.

Este aspecto contribuye a que Entrevías no se limite a una sucesión de persecuciones y enfrentamientos. El recorrido personal de Tirso tiene tanto peso como la lucha contra las organizaciones criminales, y esa combinación ayuda a sostener el interés durante las cuatro temporadas.

Luis Zahera interpreta a Ezequiel, uno de los personajes más particulares de Entrevías

El otro gran nombre de la producción es Luis Zahera, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño. Su incorporación aporta una perspectiva diferente sobre el mundo policial y genera un contraste permanente con la personalidad del protagonista.

Ezequiel no responde al modelo del agente que sigue cada procedimiento de manera estricta. Su comportamiento imprevisible, sus métodos poco convencionales y su capacidad para desenvolverse en situaciones complicadas lo convierten en una figura difícil de encasillar.

En una historia marcada por la violencia y los conflictos, el personaje también permite introducir momentos de humor. Esa característica no elimina la gravedad de los acontecimientos, pero modifica el tono de algunas escenas y evita que la narración se mantenga permanentemente en un registro dramático.

La interpretación de Zahera se apoya en esa combinación de ironía, astucia y ambigüedad. Su personaje puede resultar desconcertante para quienes lo rodean, especialmente cuando toma decisiones que no coinciden con las expectativas de sus compañeros o de las autoridades.

Ezequiel aporta una mirada distinta sobre la ley, la justicia y las estrategias necesarias para enfrentar el delito. Mientras algunos personajes confían en los procedimientos establecidos, él parece moverse con mayor comodidad en los límites y las contradicciones del sistema.

Esa particularidad también abre interrogantes sobre las consecuencias de sus métodos. En un entorno donde las reglas no siempre garantizan resultados, el inspector debe desenvolverse entre intereses enfrentados y situaciones que exigen respuestas rápidas.

La presencia de Zahera se convierte así en uno de los elementos que diferencian a Entrevías de otros dramas policiales. Su interpretación introduce una energía particular y permite alternar escenas de tensión con intercambios en los que el humor aparece de manera inesperada.





La química entre José Coronado y Luis Zahera es una de las claves de la serie

El vínculo entre Tirso Abantos y Ezequiel Fandiño constituye uno de los ejes más atractivos de Entrevías. Aunque ambos se mueven en un escenario dominado por la inseguridad y las disputas criminales, sus personalidades y sus métodos para resolver problemas son muy diferentes.

Tirso representa la disciplina, la desconfianza y una visión tradicional del orden. Ezequiel, en cambio, se caracteriza por su flexibilidad, su comportamiento imprevisible y una manera de actuar que muchas veces desafía las expectativas.

Las diferencias generan discusiones, desacuerdos y enfrentamientos verbales. Sin embargo, la relación no se limita a una rivalidad permanente: las circunstancias también los llevan a reconocer que, en determinadas situaciones, pueden necesitarse mutuamente.

Esa dinámica permite que la historia se desarrolle desde perspectivas diferentes. Los dos personajes observan los mismos problemas, pero no necesariamente coinciden en las soluciones. Mientras uno busca imponer límites claros, el otro puede recurrir a estrategias menos convencionales para conseguir sus objetivos.

El contraste entre ambos también es fundamental para el equilibrio narrativo. Las escenas más tensas encuentran un contrapunto en sus discusiones, y los momentos de humor no eliminan los riesgos que enfrentan los protagonistas.

La combinación de las actuaciones de Coronado y Zahera aporta variedad a una historia que necesita sostener el interés a lo largo de 32 episodios. Cada encuentro entre sus personajes puede convertirse en una oportunidad para profundizar sus diferencias, modificar sus alianzas o revelar aspectos que hasta entonces permanecían ocultos.

Por eso, la dupla ocupa un lugar central dentro de los atractivos de la producción. No se trata únicamente de dos intérpretes conocidos que comparten pantalla, sino de dos personajes con formas opuestas de entender el mundo que deben encontrar puntos de contacto en medio de situaciones cada vez más complicadas.

Narcotráfico, violencia e inseguridad: el barrio también es protagonista de Entrevías

El escenario en el que transcurre la historia tiene un papel decisivo en el desarrollo de la ficción. El barrio no funciona simplemente como un fondo para las acciones de Tirso y Ezequiel: sus problemas condicionan las decisiones de los personajes y explican buena parte de los enfrentamientos.

La presencia de organizaciones criminales, el tráfico de drogas y las disputas por el control de determinadas zonas forman parte del contexto que rodea a los protagonistas. En ese ambiente, los vecinos deben convivir con situaciones que afectan su tranquilidad y modifican la manera en que se relacionan con quienes los rodean.

Para Tirso, ese escenario representa un desafío directo a sus convicciones. Acostumbrado a resolver los problemas mediante decisiones firmes, se encuentra con una realidad en la que las amenazas no siempre son evidentes y donde cada intervención puede provocar una reacción inesperada.

La serie utiliza ese contexto para construir conflictos que van más allá de los enfrentamientos físicos. La inseguridad también afecta las relaciones familiares, la confianza entre los vecinos y las posibilidades de llevar una vida cotidiana sin sobresaltos.

En paralelo, los personajes vinculados a las fuerzas de seguridad deben tomar decisiones dentro de un sistema atravesado por intereses diversos. Las investigaciones, las alianzas y las disputas personales contribuyen a crear un entorno en el que las fronteras entre lo correcto y lo conveniente no siempre parecen claras.

Esa combinación permite que Entrevías alterne historias personales con conflictos de mayor alcance. Las amenazas que enfrenta una familia pueden terminar conectadas con problemas que afectan a todo el barrio, mientras que una decisión aparentemente individual puede desencadenar consecuencias para otros personajes.

El resultado es una ficción en la que el escenario urbano tiene una presencia constante y participa activamente en la evolución del relato.





Cuatro temporadas y 32 capítulos: por qué Entrevías es una opción para maratonear

Para quienes buscan una serie con una historia desarrollada durante varios episodios, Entrevías ofrece cuatro temporadas y un total de 32 capítulos.

Esa extensión permite profundizar en las motivaciones de los protagonistas y desarrollar distintas líneas argumentales sin concentrar todos los conflictos en unos pocos episodios. Las relaciones evolucionan, las circunstancias cambian y las decisiones de los personajes repercuten en situaciones posteriores.

La estructura también favorece la alternancia entre distintos géneros. La acción y el suspenso tienen un lugar importante, pero comparten espacio con el drama familiar, las tensiones policiales y los momentos de humor que surgen de las personalidades de los protagonistas.

Cada capítulo contribuye al desarrollo de una historia en la que los conflictos no permanecen aislados. Los problemas que aparecen en una etapa pueden modificar las relaciones en otra, y los personajes deben adaptarse a situaciones que no siempre coinciden con sus planes iniciales.

Por eso, la producción puede resultar atractiva para quienes disfrutan de las ficciones que construyen sus tramas de manera progresiva. En lugar de depender únicamente de un misterio central, Entrevías sostiene el relato a partir de los cambios que experimentan sus personajes y de los obstáculos que encuentran en el camino.

Sus 32 capítulos permiten organizar una maratón durante varios días, aunque la cantidad de episodios que cada espectador pueda ver dependerá del tiempo disponible y de su ritmo de consumo.

Además, al contar con una historia distribuida en cuatro temporadas, la serie ofrece la posibilidad de seguir la transformación de sus protagonistas a lo largo de un recorrido amplio. Los vínculos familiares, las alianzas y los enfrentamientos adquieren nuevos significados a medida que se incorporan elementos al relato.

Para quienes prefieren esperar a que una producción tenga varias temporadas disponibles antes de empezar, esa característica representa una ventaja: pueden avanzar en la historia sin depender de futuros estrenos para continuar con la trama.

Qué hace diferente a Entrevías frente a otras series policiales de Netflix

El catálogo de Netflix incluye numerosas historias centradas en investigaciones, delincuencia y enfrentamientos entre policías y criminales. Sin embargo, Entrevías encuentra parte de su identidad en la manera en que combina esos elementos con una historia familiar.

El protagonista no es un investigador profesional que comienza a seguir las pistas de un caso. Es un hombre que se ve empujado a intervenir por una situación que afecta directamente a su nieta. Esa motivación personal cambia el enfoque del relato y convierte cada decisión en una cuestión que excede el cumplimiento de la ley.

La ficción también se apoya en las diferencias entre sus personajes. Tirso y Ezequiel representan formas opuestas de actuar, y sus encuentros generan una dinámica que permite explorar tanto los aspectos dramáticos como los más irónicos de la historia.

A eso se suma un entorno en el que los problemas sociales y la criminalidad repercuten en la vida cotidiana. Las disputas por el territorio, las amenazas y los vínculos entre distintos personajes hacen que los conflictos tengan consecuencias que van más allá de una investigación puntual.

Otro elemento importante es la evolución del protagonista. Tirso debe enfrentarse a sus propios límites mientras intenta proteger a su familia, y esa tensión contribuye a que el relato no dependa exclusivamente de la acción.

La serie combina así varios recursos narrativos: un personaje central con una personalidad marcada, una relación familiar que funciona como motor de la trama, una dupla protagonista con estilos diferentes y un escenario que multiplica las dificultades.

Esta mezcla puede resultar especialmente interesante para quienes buscan una ficción que reúna suspenso y drama sin renunciar a los momentos de humor.

Entrevías, una serie española para sumar a la lista de Netflix

Con José Coronado y Luis Zahera al frente del reparto, Entrevías propone una historia en la que los conflictos familiares se cruzan con la violencia callejera y las disputas contra el crimen organizado.

Su protagonista comienza involucrándose en los problemas del barrio por una razón personal, pero termina enfrentado a una cadena de situaciones que ponen a prueba sus convicciones. En ese recorrido, debe aprender a convivir con decisiones difíciles, relaciones complejas y amenazas que no siempre puede controlar.

La presencia de Ezequiel aporta un contrapunto que combina tensión y humor, mientras que el escenario urbano permite desarrollar conflictos que afectan tanto a los personajes principales como a quienes forman parte de su entorno.

Con cuatro temporadas y 32 capítulos, la ficción ofrece un recorrido amplio para quienes disfrutan de las series policiales con personajes que cambian a medida que avanza la historia.

La propuesta reúne varios ingredientes reconocibles del género, pero les suma una dimensión familiar que funciona como hilo conductor. Esa combinación convierte a Entrevías en una alternativa para quienes quieren encontrar en Netflix una producción española con acción, suspenso, drama y relaciones personales que no siempre resultan sencillas.

Antes de comenzar, conviene comprobar la disponibilidad de las cuatro temporadas en el catálogo de Netflix de cada país, ya que las opciones pueden variar según la región.

Para los amantes de las historias criminales, los personajes imprevisibles y los conflictos que se extienden más allá de una investigación policial, Entrevías reúne los elementos necesarios para convertirse en la próxima serie de una maratón.



