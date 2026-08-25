Preocupación por la extrema delgadez de Agustina Picasso, la novia argentina de 49 años de Matt Groening: las fotos que encendieron las redes

La repercusión hizo que el nombre de Agustina Picasso comenzara a circular nuevamente con fuerza, pese a que la artista mantiene desde hace años un perfil mucho más reservado que el de su pareja.

Picasso y Groening se conocieron en 2007 y desde entonces construyeron una extensa relación. La pareja tiene ocho hijos en común, además de los hijos que ambos tuvieron de relaciones anteriores.

Mucho antes de convertirse en noticia por su vínculo con el creador de Los Simpson, Picasso ya tenía una trayectoria propia dentro del mundo del arte. Fue integrante de Mondongo, el reconocido colectivo argentino de arte contemporáneo, y desarrolló una carrera alejada del nivel de exposición internacional que alcanzó su pareja.

En una entrevista realizada en 2009, la artista había contado algunos detalles de cómo comenzó su relación con Groening. “En realidad soy muy fanática de Walt Disney”, había confesado al hablar de su vínculo con el universo de la animación.

Sobre el comienzo del romance, explicó: “Empezamos siendo amigos. Primero hubo una muy buena relación, y después empezamos a salir. Yo tengo mucha admiración hacia él”.

Ahora, años después de aquellas declaraciones, una serie de fotografías y videos volvió a colocarla inesperadamente bajo los reflectores.

La imagen que mostró en sus redes fue suficiente para despertar comentarios sobre su aspecto físico y generar una ola de preocupación entre algunos usuarios. Mientras tanto, Picasso no realizó hasta el momento ninguna declaración pública para responder a las especulaciones.

Así, la artista argentina que durante años eligió mantenerse lejos del ruido mediático volvió a convertirse en tendencia por un motivo completamente inesperado.