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Preocupación por la extrema delgadez de Agustina Picasso, la novia argentina de 49 años de Matt Groening: las fotos que encendieron las redes

Alarma por la delgadez extrema de Agustina Picasso: la novia argentina del creador de Los Simpson quedó en el centro de la polémica. Mirala.

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Preocupación por la extrema delgadez de Agustina Picasso, la novia argentina de 49 años de Matt Groening: las fotos que encendieron las redes

La artista argentina, pareja del creador de Los Simpson, volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir imágenes en sus redes sociales. Su aspecto físico generó una ola de comentarios y especulaciones, aunque ella no confirmó ninguna de las versiones que comenzaron a circular.

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Agustina Picasso volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales. La artista argentina, de 49 años y pareja de Matt Groening, creador de Los Simpson, compartió algunas imágenes frente al espejo y su apariencia actual despertó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular y los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios expresaron preocupación por su delgadez y otros directamente hicieron especulaciones sobre su estado de salud, aunque no existe una confirmación por parte de Picasso sobre ninguna de esas versiones.

Entre los mensajes que aparecieron en redes hubo quienes mencionaron supuestos trastornos alimentarios e incluso especularon con el consumo de medicamentos para bajar de peso. Sin embargo, se trata únicamente de comentarios de usuarios y no de información confirmada por la artista.

La repercusión hizo que el nombre de Agustina Picasso comenzara a circular nuevamente con fuerza, pese a que la artista mantiene desde hace años un perfil mucho más reservado que el de su pareja.

Picasso y Groening se conocieron en 2007 y desde entonces construyeron una extensa relación. La pareja tiene ocho hijos en común, además de los hijos que ambos tuvieron de relaciones anteriores.

Mucho antes de convertirse en noticia por su vínculo con el creador de Los Simpson, Picasso ya tenía una trayectoria propia dentro del mundo del arte. Fue integrante de Mondongo, el reconocido colectivo argentino de arte contemporáneo, y desarrolló una carrera alejada del nivel de exposición internacional que alcanzó su pareja.

En una entrevista realizada en 2009, la artista había contado algunos detalles de cómo comenzó su relación con Groening. “En realidad soy muy fanática de Walt Disney”, había confesado al hablar de su vínculo con el universo de la animación.

Sobre el comienzo del romance, explicó: “Empezamos siendo amigos. Primero hubo una muy buena relación, y después empezamos a salir. Yo tengo mucha admiración hacia él”.

Ahora, años después de aquellas declaraciones, una serie de fotografías y videos volvió a colocarla inesperadamente bajo los reflectores.

La imagen que mostró en sus redes fue suficiente para despertar comentarios sobre su aspecto físico y generar una ola de preocupación entre algunos usuarios. Mientras tanto, Picasso no realizó hasta el momento ninguna declaración pública para responder a las especulaciones.

Así, la artista argentina que durante años eligió mantenerse lejos del ruido mediático volvió a convertirse en tendencia por un motivo completamente inesperado.

En pocas palabras

  • Preocupación por su salud: Agustina Picasso, pareja de Matt Groening, generó debate por su delgadez extrema en redes.
  • Especulaciones sin confirmación: Comentarios en redes sugieren trastornos alimentarios o uso de medicamentos, pero no hay declaraciones oficiales.
  • Trayectoria y perfil bajo: La artista argentina, exintegrante de Mondongo, mantiene un perfil reservado, alejado de la exposición mediática.
Resumen generado por Thinkindot AI
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