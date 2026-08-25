Astrología y salud holística: cómo cuidar la estructura ósea y articular este martes 25 de agosto

Para contrarrestar los efectos del sedentarismo o las posiciones viciadas frente a las pantallas, los especialistas recomiendan realizar pausas de estiramiento suave. Ejercicios de movilidad para las rodillas, tobillos y muñecas contribuirán a estimular la producción de líquido sinovial.

En el área de la nutrición funcional, la regencia de Capricornio requiere asegurar un aporte adecuado de minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el silicio y la vitamina D. Incluir en la dieta semillas de sésamo, almendras, vegetales de hoja verde y caldos concentrados de hueso favorecerá la remineralización ósea.

Asimismo, resulta fundamental mantener una hidratación adecuada a lo largo del día para preservar el volumen de los discos intervertebrales y prevenir molestias en las articulaciones de carga.

Al finalizar la jornada, una sesión de automasajes en las articulaciones con aceites esenciales de enebro o romero, sumada a una ducha de agua tibia, disipará la rigidez. Proteger la estructura corporal garantizará un rendimiento físico sostenido y una postura erguida durante el resto de la semana.

Consumir minerales esenciales, hidratarse bien y realizar movilidad en las rodillas protegerá tu sistema óseo. Foto: Astrología.

Cuatro hábitos de cuidado articular para el día

Movilidad sinovial: Realizá suaves rotaciones de rodillas y tobillos antes de comenzar tus actividades para lubricar las articulaciones.

Aporte mineral: Sumá semillas de sésamo molidas o frutos secos a tus comidas para reforzar la densidad ósea.

Higiene postural: Verificá que la pantalla de tu computadora esté a la altura de los ojos para no sobrecargar las cervicales.

Descarga térmica: Aplicá calor local en las articulaciones rígidas al anochecer para favorecer la relajación muscular.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se siente mayor rigidez física durante la Luna en Capricornio?

Porque Capricornio gobierna las estructuras duras del cuerpo, haciendo que la tensión nerviosa y el estrés se concentren en huesos y articulaciones.

¿Qué suplemento o alimento ayuda a proteger las rodillas hoy?

El colágeno hidrolizado junto con citrato de magnesio o infusiones de cola de caballo, ideales para nutrir tendones y cartílagos.