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Astrología y salud holística: cómo cuidar la estructura ósea y articular este martes 25 de agosto

El tránsito de la Luna por Capricornio exige resguardar las articulaciones, liberar tensiones en las rodillas y fortalecer los huesos

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La propuesta astral de hoy enfatiza el cuidado del sistema esquelético

La propuesta astral de hoy enfatiza el cuidado del sistema esquelético, la salud articular y la postura corporal. Foto: Astrología y salud holísitica, Ideogram.

La configuración astronómica para este martes 25 de agosto de 2026 sitúa a la Luna transitando por el signo de Capricornio, generando un aspecto de trígono con el Sol en Virgo. Esta alineación en el elemento Tierra resulta de suma importancia para la medicina integrativa, orientando el foco preventivo hacia la rigidez estructural del cuerpo.

Leé también Astrología y salud holística: cómo fortalecer la postura y la energía lumbar este jueves 13 de agosto
El mapa astral de este jueves resalta la importancia de la alineación postural y la flexibilidad de la columna vertebral. Foto: Astrología.

En la astrología médica, Capricornio rige el sistema óseo, las articulaciones —especialmente las rodillas—, los dientes, los cartílagos y la piel. La combinación de la exigencia laboral con la influencia de la tierra puede derivar en una somatización en forma de tensión articular, pesadez en las extremidades o rigidez en la columna vertebral.

Por esta razón, la premisa de la salud holística para la jornada consiste en implementar prácticas de lubricación articular y descompresión postural. Mantener la flexibilidad del esqueleto evitará el desgaste prematuro de los cartílagos y optimizará el flujo de la masa mineral en el cuerpo.

Astrología: Nutrición mineral y estrategias para la descompresión articular

Desde la perspectiva de la psicología somática, las articulaciones y los huesos representan la capacidad de flexión frente a las normas y la rigidez mental. Aprender a soltar la autoexigencia desmedida ayudará a relajar la musculatura profunda que sostiene a la columna.

Para contrarrestar los efectos del sedentarismo o las posiciones viciadas frente a las pantallas, los especialistas recomiendan realizar pausas de estiramiento suave. Ejercicios de movilidad para las rodillas, tobillos y muñecas contribuirán a estimular la producción de líquido sinovial.

En el área de la nutrición funcional, la regencia de Capricornio requiere asegurar un aporte adecuado de minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el silicio y la vitamina D. Incluir en la dieta semillas de sésamo, almendras, vegetales de hoja verde y caldos concentrados de hueso favorecerá la remineralización ósea.

Asimismo, resulta fundamental mantener una hidratación adecuada a lo largo del día para preservar el volumen de los discos intervertebrales y prevenir molestias en las articulaciones de carga.

Al finalizar la jornada, una sesión de automasajes en las articulaciones con aceites esenciales de enebro o romero, sumada a una ducha de agua tibia, disipará la rigidez. Proteger la estructura corporal garantizará un rendimiento físico sostenido y una postura erguida durante el resto de la semana.

Consumir minerales esenciales, hidratarse bien y realizar movilidad en las rodillas proteger&aacute; tu sistema &oacute;seo. Foto: Astrolog&iacute;a.

Consumir minerales esenciales, hidratarse bien y realizar movilidad en las rodillas protegerá tu sistema óseo. Foto: Astrología.

Cuatro hábitos de cuidado articular para el día

  • Movilidad sinovial: Realizá suaves rotaciones de rodillas y tobillos antes de comenzar tus actividades para lubricar las articulaciones.

  • Aporte mineral: Sumá semillas de sésamo molidas o frutos secos a tus comidas para reforzar la densidad ósea.

  • Higiene postural: Verificá que la pantalla de tu computadora esté a la altura de los ojos para no sobrecargar las cervicales.

  • Descarga térmica: Aplicá calor local en las articulaciones rígidas al anochecer para favorecer la relajación muscular.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué se siente mayor rigidez física durante la Luna en Capricornio?

Porque Capricornio gobierna las estructuras duras del cuerpo, haciendo que la tensión nerviosa y el estrés se concentren en huesos y articulaciones.

¿Qué suplemento o alimento ayuda a proteger las rodillas hoy?

El colágeno hidrolizado junto con citrato de magnesio o infusiones de cola de caballo, ideales para nutrir tendones y cartílagos.

En pocas palabras

  • Estructura ósea: La Luna en Capricornio exige resguardar articulaciones y huesos, especialmente las rodillas.
  • Salud holística: Se recomiendan prácticas de lubricación articular y descompresión postural para mantener la flexibilidad.
  • Nutrición y hábitos: Es clave un aporte adecuado de minerales, hidratación y pausas de movilidad para el bienestar corporal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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