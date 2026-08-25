El desierto que se convirtió en un gigantesco cementerio de ropa: hay 60.000 toneladas de prendas

La situación expone, además, una de las consecuencias menos visibles del modelo de consumo acelerado: prendas fabricadas para ser utilizadas durante períodos cada vez más breves que terminan convertidas en residuos a miles de kilómetros de sus lugares de origen.

El desierto de Atacama y la montaña de ropa que crece cada año

El fenómeno tiene uno de sus principales puntos de partida en el puerto de Iquique, una zona estratégica para el comercio internacional de Chile.

Hasta allí llegan enormes cargamentos de ropa usada y excedente procedentes de diferentes regiones del planeta. Entre los países y mercados que participan de este circuito aparecen Europa, Asia y América del Norte, cuyos productos ingresan a Chile con la expectativa de ser comercializados posteriormente en otros mercados de la región.

Sin embargo, no toda la mercadería consigue comprador.

Las prendas que presentan mayor demanda pueden ser distribuidas en comercios de segunda mano y otros canales de venta. El problema aparece con los productos que quedan fuera de las preferencias de los consumidores, presentan desperfectos, están deteriorados o simplemente tienen un valor comercial demasiado bajo para justificar su traslado.

En esos casos, una parte de los cargamentos puede terminar abandonada en las inmediaciones de Alto Hospicio, donde con el paso del tiempo se formaron enormes acumulaciones textiles.

La magnitud del fenómeno convirtió al lugar en una referencia internacional cuando distintas investigaciones y registros satelitales permitieron dimensionar desde otra perspectiva el tamaño del basural.

Lo que desde el suelo parece una sucesión de montículos de residuos se transforma, visto desde arriba, en una gigantesca mancha de textiles en medio del desierto.

Europa es uno de los grandes protagonistas del descarte textil

El problema también está relacionado con el volumen de ropa que se consume y desecha en los países desarrollados.

Según datos citados en informes de organismos internacionales, la Unión Europea representa cerca del 30% de las exportaciones mundiales de ropa usada o descartada, por delante de otros grandes mercados como Reino Unido y Estados Unidos.

El dato permite entender cómo una decisión cotidiana, como renovar el guardarropa, puede formar parte de una cadena comercial mucho más extensa.

De acuerdo con cifras difundidas por el Parlamento Europeo, cada habitante de la Unión Europea compra alrededor de 26 kilos de productos textiles al año y descarta unos 11 kilos.

Cuando esas cifras se multiplican por cientos de millones de personas, el resultado es un volumen gigantesco de prendas que necesitan encontrar un nuevo destino.

La reutilización y el mercado de segunda mano pueden absorber una parte de esos productos. Pero existe un límite: no toda la ropa usada puede venderse, reciclarse o reutilizarse.

Cuando el sistema no logra colocar esos productos, algunos cargamentos terminan desplazándose hacia mercados donde los costos de almacenamiento, clasificación y disposición son menores.

Es allí donde el desierto de Atacama quedó atrapado dentro de una problemática global.

Iquique, una zona franca que terminó vinculada al problema

Una de las particularidades del circuito chileno está relacionada con el funcionamiento de la Zona Franca de Iquique, conocida como Zofri.

Este régimen permite que determinadas mercancías ingresen y permanezcan bajo condiciones aduaneras especiales mientras se encuentran en tránsito. El objetivo histórico fue convertir a Iquique en un centro de intercambio comercial y favorecer la actividad económica de la región.

El sistema facilita el movimiento de grandes cantidades de productos.

Pero cuando una mercancía no consigue comprador, aparece una dificultad que puede convertirse en un problema ambiental: ¿quién debe hacerse cargo del residuo?

En el caso de la ropa usada, los costos asociados al traslado, clasificación, reciclaje o eliminación pueden superar el valor económico de determinadas prendas.

La consecuencia es que algunos productos pierden rápidamente su condición de mercancía para convertirse en un residuo difícil de gestionar.

El mecanismo comercial que debía favorecer la circulación de productos termina, en determinados casos, dejando una enorme cantidad de textiles sin destino.

Y el problema no desaparece cuando la ropa deja de ser rentable. Simplemente cambia de lugar.

Qué ocurre con la ropa que nadie quiere comprar

Una vez que las prendas quedan fuera del circuito comercial, pueden terminar acumuladas durante largos períodos.

Pero el volumen es tan elevado que en algunos casos se recurre a métodos informales para reducir la cantidad de residuos. Entre ellos aparece la quema de los textiles.

El procedimiento genera un problema todavía mayor.

Una parte importante de la ropa moderna está confeccionada con fibras sintéticas, entre ellas el poliéster, un material derivado de combustibles fósiles. Cuando estos tejidos son sometidos a altas temperaturas, no desaparecen simplemente.

Su combustión puede liberar gases, partículas y sustancias potencialmente tóxicas, que afectan la calidad del aire y generan preocupación entre las comunidades que viven cerca de los vertederos.

El paisaje que queda después de un incendio resulta particularmente impactante.

Bastian Barria, cofundador de la organización Desierto Vestido, describió el terreno posterior a las quemas como una superficie que parece petróleo solidificado, aunque en realidad se trata de restos textiles derretidos y carbonizados por el fuego.

El problema, por lo tanto, no termina cuando la montaña de ropa se reduce.

La quema transforma un residuo visible en contaminación atmosférica y deja materiales degradados sobre el suelo.

Los incendios afectan a los vecinos de Alto Hospicio

La población de Alto Hospicio es una de las principales afectadas por la existencia de estos depósitos.

Durante los episodios de quema, el humo puede desplazarse hacia zonas habitadas y obligar a los vecinos a tomar medidas para evitar su exposición.

Cerrar las ventanas, permanecer dentro de las viviendas y limitar la circulación durante determinados episodios se convirtió en parte de la realidad de quienes viven cerca de las zonas afectadas.

La situación provocó reiterados reclamos de las autoridades y organizaciones ambientales.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, expresó públicamente el malestar de la comunidad frente a una situación que considera injusta: la percepción de que el territorio terminó funcionando como receptor de residuos generados por los grandes mercados internacionales.

La denuncia tiene una dimensión ambiental, pero también social.

Mientras los consumidores de los países de origen disfrutan de prendas nuevas y reemplazan rápidamente productos que todavía podrían utilizarse, comunidades alejadas del centro de ese consumo enfrentan las consecuencias de su descarte.

La contaminación no termina en la superficie

Uno de los aspectos más preocupantes del vertedero es que sus efectos potenciales no se limitan al aire.

Los residuos textiles acumulados durante largos períodos pueden interactuar con el suelo y generar sustancias contaminantes. Los incendios, además, modifican químicamente los materiales y pueden facilitar la dispersión de determinados compuestos.

El riesgo alcanza también a los recursos hídricos subterráneos.

Aunque el desierto de Atacama se caracteriza por su extrema aridez, existen sistemas de aguas subterráneas y ecosistemas que pueden resultar vulnerables ante una contaminación prolongada.

Por eso, la acumulación de textiles no puede considerarse simplemente un problema estético.

Se trata de un residuo complejo que combina materiales naturales, fibras sintéticas, tinturas, productos químicos y elementos derivados del petróleo.

Su tratamiento requiere sistemas de clasificación, reutilización y reciclaje capaces de separar los diferentes componentes.

Sin esa infraestructura, el destino más sencillo puede terminar siendo también el más perjudicial: acumular, enterrar o quemar.

El conflicto llegó a la Justicia chilena

La gravedad del problema llevó el caso a los tribunales.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta responsabilizó al Estado chileno por una situación vinculada con la falta de prevención y fiscalización frente a la disposición ilegal de residuos textiles.

La Justicia ordenó avanzar en un plan de reparación ambiental con un horizonte de diez años, una medida que busca abordar un problema que se acumuló durante un período prolongado.

Sin embargo, el conflicto judicial todavía no está completamente cerrado.

El Consejo de Defensa del Estado apeló la resolución ante la Corte Suprema, por lo que el resultado definitivo permanece pendiente.

La disputa judicial refleja una pregunta central: quién debe asumir la responsabilidad cuando los residuos llegan desde distintos países, ingresan mediante un sistema comercial internacional y finalmente terminan abandonados en territorio chileno.

Chile recibe hasta 180.000 toneladas de ropa usada al año

La dimensión del negocio ayuda a explicar por qué el problema resulta tan difícil de resolver.

Por el puerto de Iquique ingresan anualmente entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa usada, de acuerdo con las cifras mencionadas en torno al fenómeno.

Ese volumen convierte a Chile en uno de los principales importadores mundiales de indumentaria de segunda mano.

El mercado tiene una función económica relevante: miles de prendas todavía pueden ser reutilizadas y comercializadas.

Pero el desafío está en la fracción que queda descartada.

Cuando la cantidad de ropa que ingresa supera la capacidad del mercado para absorberla, el excedente termina convirtiéndose en un problema ambiental.

La situación muestra que exportar ropa usada no equivale necesariamente a reciclarla.

Una prenda puede recorrer miles de kilómetros bajo la etiqueta de producto reutilizable y terminar, después de todo ese trayecto, convertida en basura.

La moda rápida detrás de una crisis global

El caso del desierto de Atacama está directamente relacionado con el crecimiento de la denominada moda rápida, un modelo basado en producir grandes cantidades de prendas, renovar colecciones con frecuencia y ofrecer productos a precios relativamente bajos.

El sistema logró modificar los hábitos de consumo.

Comprar ropa dejó de ser necesariamente una decisión vinculada con la necesidad de reemplazar una prenda deteriorada. Para millones de personas, renovar el guardarropa se convirtió en una actividad frecuente.

El problema surge cuando la velocidad de producción supera la capacidad de reutilización y reciclaje.

La industria textil se encuentra entre las actividades con un impacto ambiental considerable debido al uso de agua, energía, materias primas, transporte y productos químicos.

A esto se suma la etapa final de la vida útil de las prendas.

Cuanto menos tiempo se utiliza una camiseta, pantalón, vestido o campera, mayor es el impacto ambiental asociado a su fabricación en relación con el período durante el cual presta servicio.

Por eso, una de las estrategias más sencillas para reducir el impacto consiste en prolongar la vida útil de cada producto.

Una solución tan simple como utilizar la ropa durante más tiempo

Los especialistas sostienen que aumentar el tiempo de uso de las prendas puede generar un efecto significativo.

Una estimación citada en relación con el sector indica que duplicar la vida útil de una prenda podría reducir en torno al 44% sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La cifra pone el foco en una cuestión que suele quedar relegada: el problema no está solamente en qué hacemos con la ropa cuando deja de gustarnos, sino también en cuánto tiempo decidimos utilizarla antes de reemplazarla.

Comprar menos, elegir productos de mayor duración, reparar prendas dañadas, intercambiarlas, donarlas o recurrir a mercados de segunda mano son algunas de las alternativas que permiten retrasar el momento en que un producto se transforma en residuo.

Pero la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los consumidores.

La magnitud del fenómeno requiere que las empresas desarrollen sistemas de producción y recuperación más eficientes, mientras que los gobiernos deben establecer mecanismos para garantizar que los residuos tengan un tratamiento adecuado.

El desierto de Atacama como símbolo de un problema mundial

La montaña de ropa ubicada en las cercanías de Alto Hospicio terminó convirtiéndose en una imagen difícil de ignorar.

Miles de toneladas de prendas en medio de uno de los paisajes más extremos del planeta muestran el recorrido que puede realizar un producto antes de convertirse en basura.

Una camiseta fabricada en Asia puede ser vendida en Europa, descartada por un consumidor, exportada a través de intermediarios, enviada hasta Chile y finalmente terminar enterrada o quemada en el desierto.

Ese recorrido resume las dimensiones globales de la industria textil.

Lo que sucede en Atacama, por lo tanto, no es un fenómeno aislado de Chile. Es el resultado final de una cadena internacional en la que intervienen fabricantes, distribuidores, comerciantes, consumidores, empresas de reciclaje, operadores logísticos y autoridades.

Mientras continúe creciendo la cantidad de ropa producida y descartada, el desafío será evitar que otros territorios se conviertan en nuevos depósitos de aquello que los grandes mercados ya no quieren.

El caso chileno deja una advertencia contundente: el planeta no tiene un lugar infinito para esconder los residuos de un modelo de consumo basado en comprar, usar poco y desechar rápidamente.

Y en el desierto de Atacama, esa realidad quedó expuesta a plena luz del día.