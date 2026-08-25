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Mercado de pases al rojo vivo: los gigantes europeos que van en busca de Julián Álvarez y Enzo Fernández

A una semana del cierre de pases en Europa, dos potencias buscan a Julián Álvarez y Enzo Fernández con ofertas millonarias. Los detalles.

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Mercado de pases al rojo vivo: los gigantes europeos que van en busca de Julián Álvarez y Enzo Fernández

A falta de tan solo una semana para la conclusión del libro de pases en el fútbol europeo, dos de las novelas más trascendentes del receso involucran de lleno a futbolistas de la Selección Argentina. Tanto el futuro de Julián Álvarez como el de Enzo Fernández se encuentran en el centro de la escena, atravesados por gestiones complejas y cifras astronómicas que podrían concretarse antes del cierre definitivo de la ventana de transferencias.

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Con las distintas ligas del continente ya en pleno desarrollo, el plazo límite vence el próximo lunes. Ante este escenario de cuenta regresiva, dos potencias de la Premier League pisan el acelerador para intentar cerrar sus incorporaciones en los próximos días.

Por qué Julián Álvarez analiza una salida a la Premier League y qué club pagaría su cláusula

El conflicto entre la Araña y el Atlético de Madrid atravesó un desgaste severo con el correr del tiempo hasta derivar en una relación completamente rota entre ambas partes. Si bien el deseo del delantero argentino era ser transferido al Barcelona, la directiva colchonera se negó rotundamente a negociar su ficha con una entidad del mismo campeonato local.

La tirantez escaló tras el regreso del atacante al equipo, donde fue recibido con abucheos por parte de los aficionados, una situación que afectó emocionalmente al ex River. Sin embargo, la negativa del club español a venderlo podría modificarse ante una propuesta formal procedente de otra liga.

En ese contexto aparece el Arsenal, dispuesto a abonar los 150 millones de euros que exige el Atlético de Madrid por el pase del jugador. Si bien Julián siempre priorizó la alternativa del Barcelona sobre cualquier otra, la opción de recalar en el conjunto de Londres surge como una vía concreta frente al desgaste irreversible vivido en la capital española.

Qué equipo busca a Enzo Fernández y cuánto dinero pide el Chelsea por su pase

En el caso del mediocampista central, su presente institucional en el Chelsea no presenta los niveles de tensión de su compañero de Selección, aunque la puerta de salida permanece abierta en caso de que desembarque una propuesta económica que satisfaga a la dirigencia de Londres.

Pese a haber recibido algunos silbidos por parte de un sector de la parcialidad inglesa en su retorno al campo de juego, el flamante entrenador del equipo, Xabi Alonso, pretende retenerlo y lo considera una pieza importante dentro del proyecto futbolístico.

No obstante, la directiva blue fijó una pretensión de 140 millones de euros para negociar a Enzo Fernández, cifra que el Manchester City estaría dispuesto a pagar. La llegada del volante responde a un pedido expreso del técnico Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en su paso previo por la entidad londinense.

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