Mercado de pases al rojo vivo: los gigantes europeos que van en busca de Julián Álvarez y Enzo Fernández

En ese contexto aparece el Arsenal, dispuesto a abonar los 150 millones de euros que exige el Atlético de Madrid por el pase del jugador. Si bien Julián siempre priorizó la alternativa del Barcelona sobre cualquier otra, la opción de recalar en el conjunto de Londres surge como una vía concreta frente al desgaste irreversible vivido en la capital española.

Qué equipo busca a Enzo Fernández y cuánto dinero pide el Chelsea por su pase

En el caso del mediocampista central, su presente institucional en el Chelsea no presenta los niveles de tensión de su compañero de Selección, aunque la puerta de salida permanece abierta en caso de que desembarque una propuesta económica que satisfaga a la dirigencia de Londres.

Pese a haber recibido algunos silbidos por parte de un sector de la parcialidad inglesa en su retorno al campo de juego, el flamante entrenador del equipo, Xabi Alonso, pretende retenerlo y lo considera una pieza importante dentro del proyecto futbolístico.

No obstante, la directiva blue fijó una pretensión de 140 millones de euros para negociar a Enzo Fernández, cifra que el Manchester City estaría dispuesto a pagar. La llegada del volante responde a un pedido expreso del técnico Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en su paso previo por la entidad londinense.