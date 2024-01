Wanda Nara habló de su enfermedad: "Decidí tomarme todo con..."

En el comunicado compartido en su décima publicación de una galería en Instagram, fechado el 24 de octubre, se informa sobre el seguimiento médico al que se somete desde julio de 2023, detallando una respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Nara ha continuado con estudios periódicos en Argentina y Turquía para controlar su condición médica.

Curiosamente, esta revelación llega después de su triunfo en el programa 'Bailando' italiano, un logro que la obligó a viajar constantemente entre Estambul y Roma para ensayar y competir, demostrando una fuerza y dedicación inquebrantables.

Actualmente establecida en Estambul junto a Mauro Icardi y sus hijos, la también modelo decidió tomarse un merecido descanso, disfrutando de unas vacaciones en Dubai. A través de sus redes sociales, compartió momentos de su rutina vacacional, mostrando a sus hijos en la playa y disfrutando de momentos familiares.

La historia de Wanda Nara no solo resalta su batalla personal contra la enfermedad, sino también su fuerza para mantener una vida familiar activa y triunfar en el ámbito profesional a pesar de los desafíos de salud que enfrenta. Su decisión de compartir su experiencia abre una conversación sobre la importancia del cuidado personal y la salud en medio del escrutinio público y la fama.

A medida que Nara continúa su tratamiento y su vida pública, su valentía y determinación siguen siendo un ejemplo para muchos, demostrando que la adversidad puede enfrentarse con coraje y positividad.

"Fuiste increíble e inolvidable, debuté con mucha expectativa como Conductora de Masterchef @telefe y el raiting nos acompañó, me gane mi primer Martin fierro como revelación . al otro día me internaron y ya saben lo que paso después . Sin embargo decidí tomarme todo con música y baile @ballandoconlestelle Gane la copa más grande y más increíble con una final histórica de raiting en Italia ,después de más de 17 bailes cerré con un tango inolvidable, sentí miedo de perder por mi elección tan Argentina . Pero gane y la emoción fue aún más grande .. Tambien cante y fui una Bad bitch hoy mi canción es inspiración para algunos e infaltable en fiestas . Gane otro martin fierro esta vez por la moda que tanto me apasiona . Mi @mauroicardi salió campeó con el equipo y en la ciudad que Amo que tanto insistí trabaje y traje a jugar . Además de deportista del año. Mi empresa @wandanaracosmetics marco la marca más grande en ventas desde que nos lanzamos. Inauguramos nuevos negocios. Sacamos la línea íntima y agrandamos la colección con un lanzamiento nuevo cada mes . Mi familia que es lo único importante para mi tiene Salud y es feliz .. que más puedo ?? pedir 2024 te deje la vara muy alta no me falles ♥ Feliz año para todos", explicó.