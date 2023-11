Wanda Nara, tras confirmar que tiene leucemia, reveló el riguroso pedido de su médico

“Le pregunté cómo estaba. Yo la escuché recontra animada, recontra a full, re embalada, con nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar”, contó de entrada el periodista e informó: “Me dijo ‘cuando fui a la Argentina me hice todos los chequeos de nuevo, todos, y me dieron bien porque los valores están estabilizados’”.

En tanto, De Brito detalló específicamente la advertencia que el médico le hizo a Wanda. “Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa. Estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren” le explicó la morocha en medio de sus ensayos del Ballando con le stelle, en el que el fin de semana logró el mayor puntaje de su ronda con 50 puntos.

“Ella le preguntó al médico qué podía hacer, si podía hacer gimnasia, y le dijo: ‘No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación, descansar bien y estar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables. Así que podés hacerlo. Podés hacer deporte además del Bailando. Solo cuidate en alimentación, medicación y dormir, descansar bien’”, finalizó Ángel sobre las recomendaciones que el Dr. Pavlovsky le indicó a Wanda Nara.

Wanda Nara confirmó la enfermedad que padece: "Ahora lo llamó por su nombre"

Desde Italia donde está participando de Ballando con le stelle en la RAI 1, el sábado por la mañana Wanda Nara decidió ponerle fin al silencio que mantuvo sobre su enfermedad, llamándola por su nombre: "leucemia".

Tanto se especuló desde aquellos días a mediados de julio, cuando fue internada de urgencia en Buenos Aires para realizarse estudios más profundos luego de detectársele una anomalía en los valores en la sangre, y la polémica que generó el periodista Jorge Lanata al dar a conocer un diagnóstico que Wanda aseguraba no tener aún en sus manos, este sábado confirmó la enfermedad que atraviesa.

"¿Qué enfermedad tenés?" fue una de las consultas que la mujer de Mauro Icardi respondió desde la famosa cajita de preguntas de Instagram.

Sin pelos en la lengua, ya con la situación procesada y el tratamiento avanzando exitosamente, Wanda Nara respondió con letra bien grande "Leucemia". Al tiempo que explicó "Al principio le decía esa cosa que tengo yo. Después pude decirle esa enfermedad. Y ahora lo llamo por su nombre".

En tanto, en clara referencia a aquel cuestionado anuncio de Jorge Lanata, Wanda concluyó su respuesta pidiendo "Perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos".