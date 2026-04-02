La insinuante foto de Wanda Nara desde Japón con un palito que apuntaría a la China Suárez

“Japón me tiene”, describió la rubia sumando emojis de fueguito, una expresiva cara y un beso. Pero esas simples palabras despertaron todo tipo de especulaciones detrás ya que es sabido que uno de los destinos en el mundo que desea conocer la China Suárez es Japón, algo que remarcó ella misma en algunas entrevistas.

Incluso su usuario de Instagram es @sangrejaponesa lo que demuestra el sentimiento que une desde pequeña a la actriz con ese destino en el mundo.

Así que la foto con la que Wanda Nara encendió la redes trajo también aparejada una nueva polémica con su principal enemiga del medio, detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios.

wanda nara foto sugerente desde japon y palito a la china suarez

El plan de Wanda Nara para controlar el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez

Mientras cada vez falta menos para su separación definitiva legal de Mauro Icardi tras la escandalosa separación, Wanda Nara se mueve con anticipación ante el nuevo escenario de cara al futuro.

La periodista Naiara Vecchio analizó el posible escenario que involucra no solo a Wanda y Mauro, sino también a la China Suárez, que acompaña al delantero en cada uno de sus pasos desde hace casi un año y medio.

De acuerdo a lo que detalló la comunicadora en sus redes, el contrato del futbolista con el Galatasaray finalizaría el 18 de mayo, y no a fines de junio como se creía hasta ahora.

A partir de ese punto, se abre un abanico de posibilidades.“Wanda quiere que Icardi juegue en Italia, son pro familia e hijos y el embargo es automático de su sueldo”, explicó Vecchio, en referencia al conflicto que mantiene la mediática con su ex por la cuota alimentaria de sus hijas.

En esa misma línea, sumó otro dato clave sobre la situación judicial en Europa: “En Milán hay un expediente y una jueza que le pide dos millones de euros por el divorcio. En Turquía el escenario es más complejo”, aseguró. Según su visión, podría inclinar la balanza hacia el regreso a territorio italiano.

Incluso según deslizó antes de iniciar su recorrido por Maldivas, China y Japón, la empresaria comenzó una serie de reformas en su casa de Milán, con la intención de ampliarla y sumar nuevas habitaciones. Todo indicaría que se está preparando para instalarse allí durante el verano europeo, etapa en la que viajará “con sus chicos por trabajo”.