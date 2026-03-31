El plan secreto de Wanda Nara para controlar el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez
Mientras avanza la cuenta regresiva para su separación definitiva de Mauro Icardi, Wanda Nara se mueve con anticipación ante el nuevo escenario. Enterate cuál sería su juagada maestra.
31 mar 2026, 13:18
El plan secreto de Wanda Nara para controlar el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez
Si hay algo que está claro, es que Wanda Nara juega en otra liga. Siempre anticipándose a los movimientos que vienen, la empresaria se muestra varios casilleros por delante del resto y toma decisiones pensando tanto en su presente como en el de sus hijos. En ese tablero, también entra en juego el futuro profesional de Mauro Icardi -padre de sus hijas Isabella y Francesca-, a poco de que finalice su vínculo con el Galatasaray. Y, según trascendió, hay un destino que ella tiene en mente: Italia para él.
Con una propuesta concreta para sumarse a la Juventus, no resulta descabellado imaginar un regreso del futbolista al país europeo donde ya supo instalarse. Esa es la hipótesis que puso sobre la mesa la periodista Naiara Vecchio, quien analizó el posible escenario que involucra no solo a Wanda y Mauro, sino también a la China Suárez, que acompaña al delantero en cada uno de sus pasos desde hace casi un año y medio.
De acuerdo a lo que detalló la comunicadora en sus redes, el contrato de Icardi con el club turco finalizaría el 18 de mayo, y no a fines de junio como se creía hasta ahora. A partir de ese punto, se abre un abanico de posibilidades.“Wanda quiere que Icardi juegue en Italia, son pro familia e hijos y el embargo es automático de su sueldo”, explicó Vecchio, en referencia al conflicto que mantiene la mediática con su ex por la cuota alimentaria de sus hijas.
En esa misma línea, sumó otro dato clave sobre la situación judicial en Europa: “En Milán hay un expediente y una jueza que le pide dos millones de euros por el divorcio. En Turquía el escenario es más complejo”. Un contexto que, según su visión, podría inclinar la balanza hacia el regreso a territorio italiano.
Pero eso no es todo. Mientras especula con el futuro de Icardi, Wanda también avanza con sus propios planes en Italia. Tal como reveló la periodista, antes de iniciar su recorrido por Maldivas, China y Japón, la empresaria comenzó una serie de reformas en su casa de Milán, con la intención de ampliarla y sumar nuevas habitaciones. Todo indicaría que se está preparando para instalarse allí durante el verano europeo, etapa en la que viajará “con sus chicos por trabajo”.
Con este panorama, no sería extraño que en las próximas semanas surjan novedades sobre un posible desembarco de Mauro junto a la China en Italia, en un movimiento que, una vez más, tendría a Wanda como estratega silenciosa detrás de escena.
Por qué Wanda Nara desató un escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi al publicar fotos desde Japón
La semana pasada, Wanda Nara volvió a ubicarse en el centro de la escena tras compartir en su cuenta de Instagram una seguidilla de imágenes desde Japón que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. En medio del clima tenso que la rodea por su vínculo con la China Suárez y Mauro Icardi, la elección de ese destino no pasó inadvertida y generó múltiples lecturas.
Tras haber estado en Shanghái, la empresaria continuó su itinerario por Asia acompañada por su pareja, Martín Migueles, y desembarcó en Japón. Se trata de un lugar que, semanas atrás, había sido mencionado como un posible plan de viaje de la China Suárez junto a Icardi, lo que sumó un condimento extra a la situación. Desde sus redes sociales, Wanda abrió el día con un saludo directo: “Buen día, Kyoto”, y desde allí comenzó a mostrar distintos momentos de su estadía.
A lo largo de su recorrido, la mediática fue compartiendo imágenes de algunos de los sitios más representativos del país. Entre ellos, el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Las postales reflejaron tanto su interés por los circuitos culturales como instantes más distendidos, con salidas gastronómicas incluidas, donde incluso se la vio interactuando con personas del lugar.
En ese marco, también dejó ver parte de su costado más social al escribir: “Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, acompañando la frase con imágenes tomadas durante una comida en un restaurante japonés junto a personas que conoció en el viaje.
Lo cierto es que este destino tiene un significado especial dentro de esta historia, ya que Japón ocupa un lugar simbólico en la vida de la China Suárez. La actriz ha manifestado en varias oportunidades su conexión con ese país, incluso a través de su alter ego en redes, “Sangre Japonesa”, en referencia a su abuela materna, Marta Mitsumori, descendiente de inmigrantes provenientes de la prefectura de Kochi. A pesar de ese lazo, hasta ahora no ha concretado un viaje al lugar.
Por otro lado, a comienzos de marzo se había comentado en el streaming La Posta que Mauro Icardi evaluaba la posibilidad de viajar a Japón junto a la actriz durante el Mundial, con la intención de cumplirle un deseo personal.
En ese contexto, la presencia de Wanda Nara en ese destino y la difusión de imágenes desde allí suman un nuevo episodio a esta historia que no deja de generar repercusiones, mientras crecen las especulaciones en torno al vínculo entre los protagonistas.