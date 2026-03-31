El plan secreto de Wanda Nara para controlar el futuro de Mauro Icardi y la China Suárez

TW Naiara Vecchio sobre Wanda Nara y Mauro Icardi futuro en Italia

Pero eso no es todo. Mientras especula con el futuro de Icardi, Wanda también avanza con sus propios planes en Italia. Tal como reveló la periodista, antes de iniciar su recorrido por Maldivas, China y Japón, la empresaria comenzó una serie de reformas en su casa de Milán, con la intención de ampliarla y sumar nuevas habitaciones. Todo indicaría que se está preparando para instalarse allí durante el verano europeo, etapa en la que viajará “con sus chicos por trabajo”.

Con este panorama, no sería extraño que en las próximas semanas surjan novedades sobre un posible desembarco de Mauro junto a la China en Italia, en un movimiento que, una vez más, tendría a Wanda como estratega silenciosa detrás de escena.

TW Naiara Vecchio sobre Wanda Nara remodelación casa italiana

Por qué Wanda Nara desató un escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi al publicar fotos desde Japón

La semana pasada, Wanda Nara volvió a ubicarse en el centro de la escena tras compartir en su cuenta de Instagram una seguidilla de imágenes desde Japón que rápidamente captaron la atención de sus seguidores. En medio del clima tenso que la rodea por su vínculo con la China Suárez y Mauro Icardi, la elección de ese destino no pasó inadvertida y generó múltiples lecturas.

Tras haber estado en Shanghái, la empresaria continuó su itinerario por Asia acompañada por su pareja, Martín Migueles, y desembarcó en Japón. Se trata de un lugar que, semanas atrás, había sido mencionado como un posible plan de viaje de la China Suárez junto a Icardi, lo que sumó un condimento extra a la situación. Desde sus redes sociales, Wanda abrió el día con un saludo directo: “Buen día, Kyoto”, y desde allí comenzó a mostrar distintos momentos de su estadía.

Wanda Nara - Japrón 1

A lo largo de su recorrido, la mediática fue compartiendo imágenes de algunos de los sitios más representativos del país. Entre ellos, el Sendero Senbon Torii, el Santuario Fushimi Inari-Taisha, el Templo Kinkaku-ji y el Bosque de Bambú de Arashiyama. Las postales reflejaron tanto su interés por los circuitos culturales como instantes más distendidos, con salidas gastronómicas incluidas, donde incluso se la vio interactuando con personas del lugar.

En ese marco, también dejó ver parte de su costado más social al escribir: “Nuevos amigos, Lee, Yuki y Gen, los espero en Baires”, acompañando la frase con imágenes tomadas durante una comida en un restaurante japonés junto a personas que conoció en el viaje.

Lo cierto es que este destino tiene un significado especial dentro de esta historia, ya que Japón ocupa un lugar simbólico en la vida de la China Suárez. La actriz ha manifestado en varias oportunidades su conexión con ese país, incluso a través de su alter ego en redes, “Sangre Japonesa”, en referencia a su abuela materna, Marta Mitsumori, descendiente de inmigrantes provenientes de la prefectura de Kochi. A pesar de ese lazo, hasta ahora no ha concretado un viaje al lugar.

Wanda Nara - Japrón 2

Por otro lado, a comienzos de marzo se había comentado en el streaming La Posta que Mauro Icardi evaluaba la posibilidad de viajar a Japón junto a la actriz durante el Mundial, con la intención de cumplirle un deseo personal.

En ese contexto, la presencia de Wanda Nara en ese destino y la difusión de imágenes desde allí suman un nuevo episodio a esta historia que no deja de generar repercusiones, mientras crecen las especulaciones en torno al vínculo entre los protagonistas.