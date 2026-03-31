El sorpresivo e inesperado anuncio de Wanda Nara que hizo estallar las redes: "Me mudo"
La mediática lanzó un posteo en redes que encendió las alarmas y dejó desconcertados a sus millones de seguidores. Aquí, los detalles del aviso de Wanda Nara.
31 mar 2026, 10:43
El sorpresivo e inesperado anuncio de Wanda Nara que hizo estallar las redes: "Me mudo"
Que Wanda Nara siempre encuentra la forma de quedar en el centro de la escena no es ninguna novedad. No importa en qué parte del mundo esté, la empresaria logra instalarse como tema de conversación constante. Y este último fin de semana no fue la excepción: primero dio que hablar en redes sociales al mostrarse con el mismo bolso rosa de lujo que su ex, Mauro Icardi, le había obsequiado a China Suárez. Pero lejos de quedarse ahí, ahora volvió a sacudir el mundo virtual con un anuncio inesperado.
En las últimas horas, la mayor de las Nara volvió a revolucionar a su comunidad digital con un mensaje que sorprendió a sus más de 17,5 millones de seguidores en Instagram. El posteo, lejos de pasar inadvertido, generó desconcierto y abrió interrogantes sobre sus próximos movimientos en redes.
Desde su cuenta oficial @wanda_nara, la conductora y empresaria comunicó una decisión que no estaba en los planes de nadie: empezará a utilizar con mayor frecuencia su perfil alternativo, una cuenta que había creado tiempo atrás y que hasta hace muy poco superaba apenas los 800 mil seguidores.
“Me mudo a esta cuenta por un tiempito”, escribió Wanda de manera directa, dejando en claro que el cambio no sería definitivo. De todas formas, su cuenta principal seguirá activa, por lo que la jugada parece responder más a una estrategia que a una despedida real.
Lo cierto es que esta segunda cuenta no es casual. Nara la había abierto en medio del fuerte conflicto mediático con el padre de sus hijas, un enfrentamiento que estalló hace más de un año y que marcó un antes y un después en su exposición pública. Tras el anuncio, ese perfil ya supera los 822 mil seguidores y continúa creciendo.
En ese espacio alternativo, la mediática mantiene el mismo estilo que la caracteriza: publicaciones de alto nivel de producción, campañas publicitarias y también fragmentos de su intimidad, combinando lo profesional con lo personal.
Así, con un simple movimiento digital, Wanda volvió a captar todas las miradas. Un anuncio breve, pero suficiente para instalar nuevamente su nombre en agenda y generar expectativa sobre cómo seguirá administrando su presencia en el mundo 2.0.
Cuáles fueron los filosos posteos de Wanda Nara en medio del ataque de celos de la China Suárez por Mauro Icardi
Eugenia China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía el domingo por la noche, luego de haber pasado unos días en la Argentina, viaje en el que el futbolista aprovechó para reencontrarse con sus dos hijas.
Sin embargo, en la previa a su partida hacia Estambul, la pareja quedó en el centro de la escena por un fuerte trascendido que no tardó en viralizarse. Todo ocurrió durante una salida nocturna en un boliche ubicado en la zona de Costanera Norte, donde ambos dijeron presente.
Según se comentó en redes sociales, la actriz y el delantero estuvieron acompañados por un importante operativo de seguridad que siguió de cerca cada uno de sus movimientos. En ese contexto, se habría producido una situación incómoda cuando una joven se acercó a Mauro Icardi con la intención de pedirle una foto, lo que habría generado tensión.
En medio de las versiones sobre un supuesto episodio de celos protagonizado por la China Suárez, quien decidió expresarse públicamente fue Wanda Nara, aunque lo hizo sin hacer alusión directa al escándalo.
A través de sus redes sociales, la conductora compartió distintos momentos de su regreso al país luego de disfrutar de unos días de descanso en Japón junto a su pareja, Martín Migueles. Lejos de polemizar, optó por enfocarse en su presente personal y laboral.
Novedades en skin care. Trabajando desde Japón, probando lo nuevo, escribió en una de sus historias junto a una selfie, dando cuenta de sus proyectos. Más tarde, ya instalada nuevamente en la Argentina, mostró una imagen rodeada de sus hijas y amigas, donde describió: Domingo en Japón. Sábado a la noche en Baires, sleep over en casa.
En otra publicación, Wanda Nara también dejó ver su costado más íntimo al compartir una postal junto a su novio, en la que se los ve abrazados y a punto de besarse.
Tras el cierre del reality gastronómico MasterChef Celebrity, la empresaria eligió tomarse un tiempo de relax y priorizar su vida personal. Así, mientras crecen los rumores alrededor de la China Suárez y Mauro Icardi, ella se mantiene al margen del conflicto y enfocada en su presente.