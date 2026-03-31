El sorpresivo e inesperado anuncio de Wanda Nara que hizo estallar las redes: "Me mudo"

IG Wanda Nara cuenta secundaria

Lo cierto es que esta segunda cuenta no es casual. Nara la había abierto en medio del fuerte conflicto mediático con el padre de sus hijas, un enfrentamiento que estalló hace más de un año y que marcó un antes y un después en su exposición pública. Tras el anuncio, ese perfil ya supera los 822 mil seguidores y continúa creciendo.

En ese espacio alternativo, la mediática mantiene el mismo estilo que la caracteriza: publicaciones de alto nivel de producción, campañas publicitarias y también fragmentos de su intimidad, combinando lo profesional con lo personal.

Así, con un simple movimiento digital, Wanda volvió a captar todas las miradas. Un anuncio breve, pero suficiente para instalar nuevamente su nombre en agenda y generar expectativa sobre cómo seguirá administrando su presencia en el mundo 2.0.

Perfil IG cuenta secundaria Wanda NAra

Cuáles fueron los filosos posteos de Wanda Nara en medio del ataque de celos de la China Suárez por Mauro Icardi

Eugenia China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía el domingo por la noche, luego de haber pasado unos días en la Argentina, viaje en el que el futbolista aprovechó para reencontrarse con sus dos hijas.

Sin embargo, en la previa a su partida hacia Estambul, la pareja quedó en el centro de la escena por un fuerte trascendido que no tardó en viralizarse. Todo ocurrió durante una salida nocturna en un boliche ubicado en la zona de Costanera Norte, donde ambos dijeron presente.

Según se comentó en redes sociales, la actriz y el delantero estuvieron acompañados por un importante operativo de seguridad que siguió de cerca cada uno de sus movimientos. En ese contexto, se habría producido una situación incómoda cuando una joven se acercó a Mauro Icardi con la intención de pedirle una foto, lo que habría generado tensión.

En medio de las versiones sobre un supuesto episodio de celos protagonizado por la China Suárez, quien decidió expresarse públicamente fue Wanda Nara, aunque lo hizo sin hacer alusión directa al escándalo.

IG Wanda Nara filoso posteo

A través de sus redes sociales, la conductora compartió distintos momentos de su regreso al país luego de disfrutar de unos días de descanso en Japón junto a su pareja, Martín Migueles. Lejos de polemizar, optó por enfocarse en su presente personal y laboral.

Novedades en skin care. Trabajando desde Japón, probando lo nuevo, escribió en una de sus historias junto a una selfie, dando cuenta de sus proyectos. Más tarde, ya instalada nuevamente en la Argentina, mostró una imagen rodeada de sus hijas y amigas, donde describió: Domingo en Japón. Sábado a la noche en Baires, sleep over en casa.

En otra publicación, Wanda Nara también dejó ver su costado más íntimo al compartir una postal junto a su novio, en la que se los ve abrazados y a punto de besarse.

Tras el cierre del reality gastronómico MasterChef Celebrity, la empresaria eligió tomarse un tiempo de relax y priorizar su vida personal. Así, mientras crecen los rumores alrededor de la China Suárez y Mauro Icardi, ella se mantiene al margen del conflicto y enfocada en su presente.