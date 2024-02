Un hermano de Biden declaró en la investigación para una posible destitución del presidente de EEUU

James Biden de 74 años, dijo a los legisladores en una declaración a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara que el presidente "nunca" tuvo "ninguna participación o cualquier interés financiero directo o indirecto" en las empresas de su familia, un punto clave en la acusación de los republicanos.

En tanto, los demócratas consideran esta citación como una maniobra política en pleno año electoral, informó la agencia de noticias AFP.

Los conservadores acusan a Joe Biden, hasta ahora sin pruebas concluyentes, de utilizar su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama (2009-17) para permitir a su familia realizar negocios turbios en Ucrania y China.

Las personas clave de la investigación son el hermano de Biden, James, y el hijo del presidente, Hunter.

Esta mañana, al arribar al Congreso para su comparecencia, el hermano del mandatario hizo declaraciones para la cadena de noticias NBC News sobre lo que pensaba decir a los comités y respondió: "La verdad".

En el texto de la transcripción de su entrevista -a la que accedieron medios internacionales- James Biden dijo que mantenía su vida profesional "separada de la del presidente" y negó que el jefe de la Casa Blanca tuviera participación alguna en sus negocios ni aprovechara su influencia para beneficiarlos a lo largo de sus 50 años de carrera.

"En cada aventura empresarial en la que he participado, me he basado en mi propio talento, juicio, habilidad y relaciones personales, y nunca en mi condición de hermano de Joe Biden; los que han dicho o pensado lo contrario estaban equivocados, mal informados o directamente mentían", señaló.

James Biden también abordó el escepticismo de los republicanos sobre los préstamos que recibió de su hermano, subrayando que los préstamos eran "a corto plazo" y que Joe Biden los hizo cuando era un ciudadano privado.

La investigación republicana fue debilitada por la imputación a mediados de este mes de un antiguo informante del FBI, Alexander Smirnov, sospechoso de mentir y realizar falsas acusaciones de corrupción contra el hijo del presidente.

Este hombre de 43 años acusó a Joe y Hunter Biden de recibir cada uno cinco millones de dólares en sobornos para permitir que una empresa de gas ucraniana, Burisma, eludiera una acción judicial, una historia inventada, según la acusación formal.

Ayer, la fiscalía estadounidense informó que Smirnov reconoció que recibió parte de su información de personas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos.

Hunter Biden es uno de los blancos favoritos de los republicanos en Estados Unidos, que alimentan las sospechas sobre sus negocios.

Por el momento, la investigación judicial sobre el hijo del presidente no confirmó estas acusaciones.

Solo puso de relieve su adicción a las drogas y al alcohol, que él afirma haber superado, y desembocó en dos acusaciones contra él: una por fraude fiscal y otra por posesión ilegal de un arma de fuego.

Según información citada por el periódico San Diego Union Tribune, un abogado de Hunter Biden, dijo que los cargos muestran que la investigación está "basada en testigos y acusaciones deshonestas poco creíbles".

Se espera también que el hijo del presidente Biden presente una declaración la próxima semana.