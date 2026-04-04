El satélite argentino ATENEA completó con éxito su misión en el espacio y marcó un récord histórico
El microsatélite operó durante 20 horas y aportó datos clave para futuras misiones. El cubesat formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria.
El satélite argentino ATENEA completó con éxito su misión en el espacio y marcó un récord histórico.
La CONAE confirmó que el microsatélite argentino ATENEA finalizó con éxito su misión en el espacio profundo. El anuncio se da tras completar las 20 horas de operación previstas y transmitir correctamente todos los datos programados a estaciones terrestres.
El cubesat formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria, lo que representa un avance clave para la tecnología espacial argentina en escenarios de alta complejidad.
Durante su operación, ATENEA logró comunicarse con estaciones ubicadas en Córdoba y Tierra del Fuego, enviando telemetría sobre su funcionamiento en condiciones extremas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Uno de los hitos más destacados fue la recepción de su primera señal a más de 40.000 kilómetros de distancia. Además, el satélite alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un récord para desarrollos tecnológicos argentinos en el espacio.
A lo largo de la misión, el cubesat validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, un desafío clave para futuras misiones espaciales.
También puso a prueba enlaces de comunicación de largo alcance y analizó señales de navegación en altitudes superiores a las de sistemas globales como GPS, GLONASS y Galileo. Los datos obtenidos serán fundamentales para el desarrollo de nuevas misiones con mayor complejidad técnica y objetivos más ambiciosos.
Un paso clave dentro del programa Artemis
El proyecto fue liderado por la CONAE en conjunto con universidades y organismos científicos, consolidando la participación argentina en un programa internacional de alto nivel.
La integración de ATENEA en Artemis II posiciona al país dentro del ecosistema de exploración espacial avanzada, con capacidades para operar en entornos de espacio profundo.
Con la finalización de la misión, el satélite deja resultados concretos en validación tecnológica y experiencia operativa, sentando las bases para el futuro de la actividad espacial argentina.