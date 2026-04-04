El satélite argentino ATENEA completó con éxito su misión en el espacio y marcó un récord histórico. 

A lo largo de la misión, el cubesat validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, un desafío clave para futuras misiones espaciales.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-1tnX9d1775339985325-1775340320 Finalizó con éxito la misión del satélite argentino ATENEA. (Foto: CONAE)

También puso a prueba enlaces de comunicación de largo alcance y analizó señales de navegación en altitudes superiores a las de sistemas globales como GPS, GLONASS y Galileo. Los datos obtenidos serán fundamentales para el desarrollo de nuevas misiones con mayor complejidad técnica y objetivos más ambiciosos.

Un paso clave dentro del programa Artemis

El proyecto fue liderado por la CONAE en conjunto con universidades y organismos científicos, consolidando la participación argentina en un programa internacional de alto nivel.

La integración de ATENEA en Artemis II posiciona al país dentro del ecosistema de exploración espacial avanzada, con capacidades para operar en entornos de espacio profundo.

asi-es-atenea-el-satelite-argentino-que-viajara-en-la-proxima-mision-a-la-luna-de-la-nasa-X7LFRCPNFRC67C7ZRRNBGXAN2A Así es ATENEA, el satélite argentino que viaja en la misión a la Luna de la NASA. (Foto: CONAE)

Con la finalización de la misión, el satélite deja resultados concretos en validación tecnológica y experiencia operativa, sentando las bases para el futuro de la actividad espacial argentina.