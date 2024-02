Un productor japonés de filmes de animé fue arrestado por cargos de pornografía infantil

Según trascendió, Ito transfirió 12.500 yenes (unos 85 dólares) a la joven a cambio de las fotos, violando la Ley de Prohibición de la Prostitución y la Pornografía Infantil de Japón.

El productor fue detenido el miércoles cerca de su casa en el distrito de Shibuya de Tokio.

El arresto de Ito conmocionó a la industria del animé de Japón. El ejecutivo tiene créditos que se remontan a casi 20 años, y fue el productor principal de los recientes éxitos de taquilla de Makoto Shinkai, incluidos "Your Name", "Weathering With You" y "Suzume".

Ito admitió los cargos y le dijo a los investigadores que en varias ocasiones le enviaron imágenes de desnudos de niñas menores de edad y que no podía recordar a qué niña se refería la policía en su caso actual. La justicia se encuentra buscando otras víctimas potenciales.