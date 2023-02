Esteban Trebucq en "La cruel verdad": "Cristina Kirchner no se autopercibe Gobierno"

“El operativo clamor se ha puesto en marcha con una mentira. Cristina Kirchner no está proscripta bajo ningún punto de vista, puede ser candidata”. “El operativo clamor se ha puesto en marcha con una mentira. Cristina Kirchner no está proscripta bajo ningún punto de vista, puede ser candidata”.

"¿Se fue o no se fue? Cristina es la vice y eligió a Alberto Fernández. Producto de este Gobierno a los argentinos les va bastante mal".

"Alberto se autopercibe candidato, por lo tanto, el operativo clamor se contrapone con la ambición del Presidente".

"¿Si Alberto es candidato dónde va Cristina Kirchner? No existe un Presidente que haya dicho que no iba, salvo Alfonsín y De la rúa. Si Alberto quiere ir por la reelección, quién le dice que se baje".

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"