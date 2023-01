El kirchnerismo presiona a Alberto Fernández para que convoque la mesa nacional del FDT

Para hablar de todos esos temas, y de la estrategia electoral y del plan económico, Máximo Kirchner comenzó a mover sus fichas convocando este martes como presidente del PJ bonaerense, a la mesa provincial del Frente de Todos, en Merlo.

En la mesa provincial, el kirchnerismo incluyó a los intendentes del PJ de la Primera y Tercera secciones electorales, a todos los dirigentes de La Cámpora, al gobernador Axel Kicillof, a los socios del Frente Grande y Nuevo Encuentro y al Frente Renovador, encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, como figura estelar, para explicar el plan económico y los próximos pasos políticos a seguir.

De esa movida, el kirchnerismo -que no descarta cambiar incluso el nombre del sello Frente de Todos -según dejó entrever Larroque en una entrevista al portal La Tecla- dejó afuera al presidente y a todo su entorno, en medio de la pelea mediática lanzada en la última semana por el ministro del Interior, Wado de Pedro, a quien desde La Cámpora apoyan como uno de los posibles competidores por la Presidencia.

También suman a otros ministros del gobierno de Alberto Fernández, como Juan Manzur (Jefe de Gabinete) y Sergio Massa, aunque ambos aclaran que por ahora están afuera de ese juego electoral.

Alberto Fernández convoca al PJ nacional el 24 de febrero

Partido Justicialista.JPG

Según pudo saber A24.com, como presidente del PJ nacional, Alberto Fernández está tratando de consensuar con gobernadores e intendentes la convocatoria al Congreso nacional partidario donde unos 800 congresales voten la estrategia electoral del justicialismo y la alianza electoral con la que se presentará.

Como fecha tentativa, en la Casa Rosada manejan el 24 de febrero para un acto con la excusa de celebrar el primer aniversario del triunfo electoral de Juan Domingo Perón. Alberto Fernández inaugurará un auditorio y convocará al Congreso nacional del PJ para que unos 800 congresales de todo el país, voten la estrategia de cara a las presidenciales de este año.

El presidente del congreso nacional del PJ es el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, con quien Alberto Fernández podría reunirse en los próximos días.

¿Quién defiende a Alberto Fernández?

Juan Manzur con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich hablaron del Presupuesto 2022 en Casa Rosada.jpg

Mientras tanto, el presidente cerró alianza con algunos gobernadores e intendentes que salieron a defenderlo públicamente, además de algunos ministros que se mostraron fieles y salieron a contrarrestar las críticas del ministro del Interior, Wado de Pedro, y lo presionaron con su renuncia.

En esa lista se anotaron, en los últimos días, los ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Seguridad, Aníbal Fernández.

Aníbal Fernández descartó este martes su apoyo ante una posible candidatura de su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro: "No es un candidato mío ni por casualidad, mi candidato es el Presidente", afirmó.

Además, reveló que habló con el funcionario camporista el sábado, tras sus críticas al jefe de Estado por su enojo al no haber sido invitado a un encuentro con el mandatario Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos: "La expresión de Wado no es feliz, y no es cierta. Tengo una excelente relación con él, es una cuestión política", señaló.

anibal.jpg Aníbal Fernández coordinara el Comando Unificado de seguridad para la cumbre de la Celac (Foto: Télam)

Pero llamó la atención que en las últimas horas se sumara a la defensa de Alberto Fernández, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, un cristinista puro que hasta hace poco no ocultaba su intención de postularse para competir con Alberto por la sucesión presidencial.

"Hoy estamos sin definición en términos de estrategia política. Hay que constituir una mesa (partidaria) que permita cerrar un acuerdo programático y luego definir el liderazgo, que debe surgir del mandato popular”, presionó Capitanich para que Alberto llame a una mesa nacional del PJ, en línea con los reclamos k.

Y salió a defender el derecho de Alberto a ir por su reelección: “Alberto Fernández tiene derecho a ir por la reelección, nadie lo duda. El problema central es que, dentro del mismo espacio de Gobierno, no pueden ser candidatos el Presidente, su jefe de Gabinete y el Ministro de Economía... No es razonable”, advirtió Capitanich.

En los círculos del peronismo, todos coinciden en algo, que el candidato a presidente deberá ser quien mida mejor en las encuestas a la hroa de definir las listas, entre marzo y mayo próximos.

En cuanto a la figura de Cristina Kirchner, señaló: “Es la líder y la principal candidata, porque si ella tiene la voluntad nadie la discutiría. Pero dada su posición política, que ha sido muy clara, es necesario establecer otros criterios y las primarias pueden ser esa herramienta”.

Este miércoles Capitanich recibe a Alberto Fernández en su provincia para compartir un acto, mitad gestión, mitad campaña.

al.jpg Junto al gobernador formoseño Gildo Insfrán, Alberto Fernández criticó el fallo de la Corte (Foto: Captura).

Las nuevas críticas del kirchnerismo

andres-larroque-y-alberto-fernandez.jpeg Frente de Todos: sigue el fuego cruzado entre los funcionarios que respaldan a Alberto Fernández y La Cámpora (Foto: ilustración Perfil).

El senador nacional del Frente de Todos Mariano Recalde cuestionó al presidente Alberto Fernández por no convocar a la mesa política del Frente de Todos y reclamó que "la coalición funcione como tal y no haya un solo dueño".

"Si armamos un frente electoral para gobernar, que esa coalición funcione como tal y no haya un solo dueño, sino que se discuta colectivamente y que en esas discusiones que se tienen que dar puertas adentro saquemos las mejores conclusiones", sostuvo el referente de La Cámpora.

En declaraciones radiales, el presidente del PJ porteño se quejó de que "esto no está pasando" y afirmó: "Lamentablemente, hay una persona que tiene la mayor responsabilidad, que es el presidente del partido y de la Nación, que debería convocar a las otras patas del frente político, que son ni más ni menos que (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y (el ministro de Economía) Sergio Massa".

Tras subrayar que "las discusiones internas no deben salir en los medios de comunicación", el integrante de la Cámara alta indicó que ese debate político en el oficialismo debe apuntar a "mejorar los resultados del Gobierno y pensar una estrategia electoral para que este camino que se emprendió en 2019 continúe y no se vuelva a los 90, más que 2015"

Las quejas de los barones del conurbano y de Pablo Moyano: "esto es un cambalache"

Moyano Kirchner.JPG

El cosecretario general de CGT y adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó la dura interna que atraviesa el Frente de Todos en un año electoral, pidió por mayor unidad y advirtió que la gente está "podrida" de las peleas dentro del Gobierno.

Aunque dijo que va a defender al gobierno del PJ y FdT, Moyano advirtió sobre las peleas públicas que se viralizaron entre el presidente y Wado de pedro, entre otros dirigentes de La Cámpora.

"Como militante y peronista nos duelen las cosas que se dicen públicamente. Es un cambalache, no nos conduce ni el presidente del PJ nacional (Alberto Fernández) ni el del provincial (Máximo Kirchner). Le damos mas chances a la derecha recalcitrante", advirtió Moyano.

Y agregó sobre la crisis política y social en la que está inmerso el gobierno: "Nos debemos un debate entre militantes, gobernadores, para ir definiendo temas importantes, pero la gente ya está podrida de si la vice se habla o no con el Presidente, si el ministro del Interior se pelea con acción social. Estamos podridos de escuchar lo mismo, queremos respuestas", afirmó Moyano el lunes en diálogo con El Destape radio.

En este sentido, puntualizó que viene reclamándole al ministro de Economía, Sergio Massa, algunas medidas tales como universalizar las asignaciones universales por hijo a todos los trabajadores registrados o devolver el aguinaldo que el impuesto a las ganancias descontó en diciembre. "Pero seguimos con estas pavadas, alimentando a Macri, a Bullrich", se quejó.

Moyano reafirmó que la CGT, como reclama el kirchnerismo, acompaña el pedido del juicio político a la Corte Suprema de Justicia ¿Cuántos compañeros prohibidos de la libertad con fallos escandalosos de los jueces? Lo mismo con la vice. Se ha demostrado que no había nada que la comprometiera", acusó el dirigente.

Moyano también reafirmó que le gustaría que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta este año y afirmó que desde el peronismo "pondrán todo" para que pueda presentarse.

En el mismo sentido, desde un sector de los intendentes del PJ bonaerense dijeron a A24.com que les da "mucha tristeza lo que está pasando en el país, pobreza política en todos los espacios, no solo en el espacio nuestro que está bastante complicado" y dicen "no entender lo que está pasando" en la interna oficialista.

"Nunca imaginé al peronismo de esta manera. Estar peleándonos a través de los medios o de los off, no tiene sentido, jamás hice off pegando a alguien. Es una locura lo que está pasando, estamos en desacuerdo con muchas cosas que hacen algunos dirigentes de nuestro espacio, pero me quedo en el Frente de Todos porque el peor de los nuestros, siempre es mejor de lo que tenemos enfrente", dijo un encumbrado jefe comunal de los que no invitaron al cónclave de Merlo y que se mostró "preocupado" por la profundización de la interna oficialista.

En cambio, desde el campamento massista, algunos referentes sostienen cuál será la estrategia que les planteará el ministro de Economía, Sergio Massa a intendentes, gobernadores y al kirchnerismo en general, para los meses que vienen, en el preludio de la campaña electoral.

"si la unidad está garantizada, ganamos. La oposición está dividida y le sacan votos desde Milei por derecha y Schiaretti y Urtubey por izquierda", señalan en el Frente Renovador, la tercera pata del Frente de Todos.