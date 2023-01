Esteban Trebucq en "La cruel verdad": "Argentina es un país destruido por cómo nos gobernaron en los últimos años"

“Esta es la cruel verdad, en el conurbano bonaerense, que es el país que no miramos, faenan vacas en la calle. ’Si queres volver al asado, vota bien’ decían, se ve que para volver al asado hay que carnearlas uno mismo”. “Esta es la cruel verdad, en el conurbano bonaerense, que es el país que no miramos, faenan vacas en la calle. ’Si queres volver al asado, vota bien’ decían, se ve que para volver al asado hay que carnearlas uno mismo”.

"Me río para no llorar, este lugar donde cazan a las vacas por la calle está a menos de cuarenta minutos del Obelisco. El barrio se llama La Cañada, la Iapi, la Springfield, son villas. Ahora le quieren decir barrio porque estigmatizas a los villeros, si le decís barrio lo transformas en vecino".

"El tipo será vecino, pero se caga de hambre, o saca el agua con una manguera. La mayoría de los dirigentes que gobiernan el conurbano, no viven en el conurbano".

"En la profundidad de Moreno hay más caballos que autos, en General Rodríguez lo mismo. Los dirigentes están absolutamente en otra cosa".

"Samid dice que 'nunca estuvimos mejor que nunca', de qué habla, dónde vive esta gente. En Argentina hay hambre, si no hubiera hambre no habría argentinos engañando el estómago en comedores populares".

"Argentina es un país destruido, lamentablemente decadente por la forma en que nos gobernaron en los últimos años. No lo circunscribo a estos tres últimos".

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"