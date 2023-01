Esteban Trebucq analizó el alegato de Hugo Tomei: los escenarios para que los rugbiers evadan la prisión perpetua

Hugo Tomei fue técnicamente sólido. Lo que no está probado es la acusación, la calificación del delito. El homicidio calificado con alevosía. Eso es lo que dice que no está probado. El asesinato está probado. Puede gustar o no, pero tuvo un alegato técnico, jurídico y bastante preciso. Mucho más preciso que el de los fiscales y el de Fernando Burlando. Hugo Tomei fue técnicamente sólido. Lo que no está probado es la acusación, la calificación del delito. El homicidio calificado con alevosía. Eso es lo que dice que no está probado. El asesinato está probado. Puede gustar o no, pero tuvo un alegato técnico, jurídico y bastante preciso. Mucho más preciso que el de los fiscales y el de Fernando Burlando.

Burlando no era un hijo de puta cuando defendía a los horneros y tampoco es un santo ahora que representa a la familia de Fernando Báez Sosa. Tomei no es un hijo de puta por defender a estas personas, no merece ser juzgado por esto.

Plantea una suerte de pelea donde no está claro quien mata a Fernando. Si no está claro quién mata a Fernando y hay una suerte de agresión, el Código Penal tiene un artículo que es el homicidio en riña.

Quiere probar que no hubo intención de matar y en ese sentido hay tres escenarios: uno es el homicidio preintencional, hubo una fuerza suficiente para matar pero no hay intención. Tiene una pena de seis años. El escenario más gravoso que plantea Tomei es un homicidio simple con dolo eventual, tiene una pena de 8 a 25 años. La representación del dolo, se representaron que podían matar y sin embargo siguieron con la conducta. En ningún escenario que plantea Tomei está la posibilidad de la reclusión perpetua.

Se habla de una condena ejemplificadora. ¿Para qué? En ningún lado existe, es una construcción social y está bien. Es impopular lo que estoy diciendo. Pero hay que entenderlo, sino le preguntamos a mi tía Marta que va a decir que se pudran en la cárcel.

El editorial completo de Esteban Trebucq en La Cruel Verdad