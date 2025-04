Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann con una funcionaria de Educación municipal: "No me tome de..."

Entonces elaboró una mirada particular: “Insisto que es la menor, que no es un problema de grupalidad sino individual, una estudiante que propuso una idea, son todos menores de entre 14 y 16 años”, dijo lo que generó la repregunta de Feinmann, al entender que actuaron en grupo. “No le baje el precio Victoria”, dijo el periodista.

El momento más tenso de la entrevista

“No sea irresponsable”, volvió a decir el conductor mientras la funcionaria trataba de argumentar: “Se dio aviso a todas las áreas”, lo que provocó una fuerte respuesta de Feinmann: “No me tome de boludo, yo escuché los mensajes de los chicos y vi los chats, sea seria, me falta el respeto a mi”.

A su vez la Subsecretaria dijo: “Le pido que me respete”, lo que el periodista le retrucó: “No me falte el respeto usted a mi, gracias por la inutilidad”, lo que cerró con la ironía de la funcionaria: “Gracias por el respeto”.