Mario Pergolini hizo llorar a Lali Espósito: "No podés terminar la nota así"

El conductor cerró la nota con una reflexión inesperada: “Vos acabás de decir ‘quiero que me vean íntegra y me siento íntegra’, pero no muchas estrellas logran eso, sobre todo mujeres jóvenes que tendemos a subestimar. Lo que a mí me llamó la atención es cómo te defendieron, porque entendieron tu camino. No mucha gente lo ha logrado. Eso no se consigue solo con buenos discos, también con algunos malos, o series que no funcionan, pero mostrando que uno es coherente y se merece esa defensa sin pedirla. Vos lograste eso”. Lali, con lágrimas en los ojos, solo atinó a responder entre risas: “¡Voy a llorar! ¿Cómo vas a terminar la nota así? Poné Fanático para levantar”.



El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la sinceridad del conductor y la emoción genuina de la cantante. Más allá del éxito comercial, lo que Pergolini subrayó fue algo que no siempre se reconoce en figuras populares: la integridad como resultado de años de trabajo, aciertos y errores, pero sin dobleces. Una ovación en palabras, que dejó en claro que Lali Espósito no solo es una artista consagrada, sino también una figura que logró algo que pocas alcanzan: el respeto de generaciones distintas y el reconocimiento sincero de quienes saben mirar más allá del hit.