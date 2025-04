Quién es y a qué se dedica Martín Ortega, el hijo de Palito y Evangelina Salazar que debió ser internado.

Actualmente, Martín Ortega trabaja como asesor artístico en Underground, la productora que fundó y dirige su hermano, Sebastián.

En 2019, en una nota con La Nación, el hijo de Palito habló de su cargo en dicha productora. “Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Te exige mucho de oficina, hay que llamar para contratar gente. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, finalmente reeditar. En realidad me meto en todo: que no haya incoherencias en alguna escena, o detalles que tienen que ver con la estética y actores”, detalló.

En sus redes sociales, Martín suele compartir fotos de su día a día y junto a su familia. Aunque ostenta el perfil bajo, es amigo de varias figuras del ambiente artístico como Andrea Rincón, Ernestina Pais y Lucía Galán.

Este miércoles, se supo que Martín Ortega, el hijo mayor de Palito y Evangelina Salazar, fue internado de urgencia en medio de una crisis psiquiátrica, según informaron.

El hijo de 56 años del cantante estaba acompañado por su hermana Julieta Ortega al momento de la internación. La decisión se habría tomado con la familia a través de un doctor por medio de una resolución judicial.

En Desayuno Americano (América TV), Luis Bremer dio toda la información y señaló: "El Dr. Trujillo, seguramente abogado de la familia, llama para que finalmente el SAME instruya la internación obligada dispuesta por un juez de la Capital Federal".

La ambulancia asistió rápidamente al Pasaje Galileo en la zona de Recoleta, y Martín fue acompañado por su hermana Julieta.

Según la información judicial al respecto, jurisdicción que tiene a cargo la comisaría vecinal 2A, el periodista informó que "dan instrucción al servicio de emergencia" para que el SAME de Salud Mental pueda asistir al caso.

"Llegan, la situación no fue traumática. Estuvo acompañado de Julieta. Hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria. Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemática, ahí la familia actúa", detalló.