¿Contener la inflación o recaudar más? Qué piensa el campo de la suba de retenciones

La encuesta de Amplificagro, sobre un universo de 693 responsables de decisiones en empresas y establecimientos agropecuarios (pequeños, medianos y grandes) y oferentes de diferentes servicios al sector, se realizó entre el 23 y 29 de marzo. Sus resultados son contundentes.

El 95,3% considera que la suba de retenciones “se hizo para recaudar más recursos para el fisco”. En tanto, solo el 3,9% acepta el argumento oficial de que “se hizo para mitigar el impacto de la inflación”.

Amplificagro también consultó si consideraban que la suba por parte del poder Ejecutivo se dio “a derecho” o si “requería la autorización del Congreso”. El resultado también fue abrumador: para el 81,3% "No se hizo a derecho", mientras que el 7,9% respondió por la positiva y el 10,8% no dio respuesta o no lo tenía claro.

La encuesta también requirió la opinión sobre dos aspectos planteados por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

La primera tuvo como interrogante la afirmación del funcionario sobre la temporalidad de la medida. ¿Cuán creíble es para Ud. esa afirmación?, indagó Amplificagro. Para el 97,5% de los encuestados la palabra de Domínguez al respecto es “Poco o Nada creíble” a la vez que solo para el 0,8% “es totalmente o bastante creíble”.

Además, la encuesta se metió con una frase clásica del Ministro, repetida en la conferencia de prensa del día de los anuncios: "La filosofía de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro”. ¿En qué medida cree Ud. que esta frase es cierta?, preguntó Amplificagro. El 87,7% sostuvo que es “Poco o nada cierto” y el 5,9% evaluó que es totalmente o bastante cierto.

Estas afirmaciones se complementan con una baja imagen positiva de la imagen de Domínguez. El 77,7% de los productores tiene una imagen “mala o muy mala” del ministro; 11,5% ni buena ni mala; y solo el 9,6% tiene respuestas positivas.

Qué tiene que hacer el campo ante la suba de retenciones

Y mientras la Mesa de Enlace define los pasos a seguir para encausar el reclamo de los productores y los grupos autoconvocados ya programan una marcha a la ciudad e Buenos Aires, los encuestados muestran que las opiniones están muy dividas y parejas.

Consultados sobre cuál acción sería la más prioritaria -para encarar en el próximo mes- para evitar más incrementos en la presión fiscal sobre el sector, el 26,4% opinó que hay que “concientizar en el debate público”; el 22,1% optó por “consensuar con la oposición”; el 19,1%, un “cese de comercializaciones”; y el 18,9% eligió “impulsar movilizaciones”. A su vez, solo el 3,7% prefirió “impulsar una mesa de diálogo.”

Finalmente, el trabajo también hecha luz sobre la consideración del campo en cuanto a la presión tributaria y deja plasmada una percepción de salida por la positiva.

Así, mientras para el 99,2% la presión impositiva es Alta o Muy alta, el 71,4% considera que de si se eliminaran los derechos de exportación se incrementaría la producción hasta compensarlos con otros impuestos.