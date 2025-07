Murió y la beba está grave: auto cruzó de carril e hizo un desastre

A raíz de este segundo impacto, el Renault Sandero salió despedido hacia el guardarraíl, donde quedó incrustado y cruzado peligrosamente sobre la avenida, bloqueando parte de la calzada.

Estado del conductor responsable

El conductor del Renault Sandero fue detenido en el lugar por personal de la Policía de Entre Ríos. Si bien también sufrió heridas de consideración, fue derivado al hospital más cercano donde permanece internado bajo custodia policial. La causa fue caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves”, una figura penal que podría complicar su situación judicial en los próximos días.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar por qué perdió el control del vehículo, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Testigos del lugar relataron que el Sandero circulaba a alta velocidad, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

La salud de los ocupantes del Chevrolet Corsa

La situación más crítica luego del fallecimiento del conductor del Peugeot, es la de la beba que viajaba en el Chevrolet Corsa, quien se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Masvernat. Según informó el parte médico difundido en la madrugada del domingo, la menor está intubada y con asistencia respiratoria mecánica.

El diagnóstico preliminar es sumamente delicado: presenta traumatismo de cráneo y fracturas en la base del mismo, lo que preocupa seriamente al cuerpo médico. Dado que se trata de una paciente de muy corta edad y en pleno desarrollo, su evolución es incierta y se mantiene en estado crítico y con pronóstico reservado.

Por su parte, la mujer que conducía el Corsa sufrió heridas en el rostro y en la muñeca, además de diversos traumatismos en otras partes del cuerpo. A pesar de la gravedad del choque, logró salir por sus propios medios del vehículo tras el impacto y fue asistida por personal de emergencias en el lugar antes de ser trasladada.

Dolor e impacto en la comunidad

La noticia del accidente sacudió a toda la comunidad de Concordia, que aún no puede comprender cómo una noche común terminó con una vida perdida y otra colgando de un hilo. Vecinos de la zona acudieron rápidamente tras escuchar los estruendos, y muchos se mostraron conmovidos ante la crudeza de la escena.

"Fue un golpe seco, tremendo. Salimos corriendo y vimos los autos destrozados. Nunca imaginamos algo así", declaró uno de los primeros testigos, que vive a pocos metros del lugar del accidente.

Las primeras pericias y lo que se sabe hasta ahora

Los investigadores trabajan sobre las pericias accidentológicas, que buscan determinar la velocidad a la que circulaban los vehículos, si hubo uso de cinturones de seguridad y si el conductor del Sandero se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Fuentes judiciales confirmaron que ya se ordenó la extracción de sangre del detenido, cuyos resultados estarán disponibles en las próximas horas. De confirmarse un estado de ebriedad, la figura penal podría agravarse aún más.

Un punto conflictivo: antecedentes viales en la zona

La avenida Arturo Frondizi, donde se registró el siniestro, es conocida por su intenso tránsito y numerosos accidentes viales en los últimos años. Vecinos y comerciantes vienen denunciando desde hace tiempo la falta de señalización, iluminación deficiente y escasa presencia policial, factores que podrían haber contribuido a este nuevo hecho luctuoso.

"Hacía rato que veníamos advirtiendo sobre lo peligroso que es este tramo, sobre todo de noche. No hay control y la gente corre como si nada", señaló un vecino en declaraciones a la prensa local.

Expectativas judiciales y próximos pasos

En las próximas horas se espera que el fiscal de turno tome declaración indagatoria al conductor del Renault Sandero, una vez que reciba el alta médica. La autopsia del hombre fallecido, así como los informes forenses de los heridos, serán claves para el avance de la investigación.

Mientras tanto, la ciudad de Concordia permanece conmocionada, esperando novedades sobre el estado de salud de la beba internada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cadenas de oración por su recuperación.