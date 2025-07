Mauro Icardi se metió en el conflicto entre la China Suárez y Vicuña con una dura indirecta

En diálogo con Intrusos (América TV), el actor chileno expresó su hartazgo frente a la exposición mediática que se generó en torno a su ex y la situación familiar, que terminó salpicando a sus hijos en medio del conflicto.

"La verdad que es un montón todo esto, parece que es algo grave y tiene que ver con el orden de los chicos. Ya hablar de mis hijos es un montón pero lo hago porque ya se instaló un tema de una cosa doméstica, interna y de posibilidades", comenzó diciendo Vicuña, quien tomó la decisión de anular el permiso que permitía a los menores salir del país con su madre.

"No sé por qué la gente está tan interesada, algo hicimos mal nosotros para que esto sea un tema. Mis hijos van de vacaciones conmigo y después con su mamá. Insisto, esto es un tema de dinámicas familiares. Estar hablando en televisión ya es un montón", agregó, visiblemente incómodo por la repercusión que tomó el tema en los medios y en la opinión pública.

Respecto a las diferencias con la China Suárez y su deseo de instalarse en Estambul con los niños, el actor explicó que son cuestiones que conversan entre ellos y dejó clara su posición.

"Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo, a veces las cosas fluyen en la familia y otras se complican, lo sabemos. Esto despierta mucho odio y son pelotu... que hay que descartar. Acá lo único importante es buscar un orden cuando tiene que ver con viajes, como cuando yo me voy a Chile", reconoció.

"La madre tiene todo el derecho de viajar y estar con su pareja, y los chicos tienen todo el derecho de estar escolarizados, estar con sus hermanos, tener su rutina. Es así, vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella y estar conmigo y estar todo en paz", expresó Vicuña, con la intención de llegar a un acuerdo que beneficie a todos.

Y concluyó con firmeza: "Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos también. Es un bajón aclarar todo el tiempo este tema, no me gusta. Llevo seis meses dando explicaciones y no es un tema que me corresponde. Sí mis hijos, que tengo que hablar y tengo que actuar. Ojalá podamos sacar esto. Mis hijos no son personajes del espectáculo".