Dura respuesta de La Rural al Gobierno: "El rol de especulador lo tiene el Estado", dijo Nicolás Pino

Desde temprano los alrededores del gran predio que posee la Sociedad Rural Argentina en Palermo mostraron gran número de asistentes y un refuerzo en las medidas de seguridad dentro del inmueble. El perímetro de la pista central mostró un extenso vallado que sirvió para ordenar el ingreso del público a las tribunas, y las visitas protocolares a la cabecera principal que acompañó a Pino durante su lectura.

El orador habló de “un país en sombras”, y también recordó el cepo a la exportación de carne vacuna. “El Gobierno intervino en las exportaciones de carne, provocando que cayeran un 11% en el último año. Pero, paradójicamente, y bajo el pretexto de proteger con precios bajos el consumo de la población, lo que consiguieron fue hacer subir esos precios, impulsados por la falta de soluciones verdaderas para erradicar la inflación creciente que afecta a todos los argentinos”, ponderó.

“La inflación no se baja con controles de precios. Se baja eliminando el mal gasto del Estado. El resultado está a la vista: el consumo de carne bovina en Argentina ha caído a un piso histórico. Un reflejo directo del deterioro del salario”, expresó. Además sostuvo que hay que "disminuir el gasto público, equilibrar las cuentas, sacar al país del déficit, eliminar impuestos artificiales y distorsivos".

"Hay que volver al mundo con una agenda multilateral", pidió.

Retenciones: una pelea de la SRA contra el Gobierno

Pino no dejó pasar la oportunidad de hablar de la causa por la presunta inconstitucionalidad de la aplicación de las retenciones por parte de la Justicia Federal en Córdoba.

“Nos ofrecimos como representantes de los productores de todo el país. Logramos que el Poder Ejecutivo cambiara su agenda y reconociera la potestad del Legislativo y de ese modo, evitamos 3 puntos de aumento en las retenciones para el maíz y el trigo, que hubieran representado u$s 700 millones menos en manos de los productores. Repetimos: hoy las retenciones son ilegales, e inconstitucionales”, apuntó Pino.

Y apeló a las críticas que el campo recibió de parte del Gobierno en los últimos tiempos: "nos han dicho que éramos especuladores, parece mentira. Pero es el Estado el especulador".

Otro de los pasajes de la oratoria tuvo que ver con la brecha cambiaria. "Se convierte en un deterioro que crece día a día, reduciendo los ingresos reales de los productores, que terminan cobrando menos de la mitad de lo que su producto vale internacionalmente. Cuando el productor quiere pagar los insumos que necesita para producir, se encuentra con un dólar que vale alrededor de 300 pesos; pero cuando, mucho más tarde, va a vender su producción, cobra con un dólar que vale 130, quitándole además los derechos de exportación", graficó.

"En el caso de la soja, el valor de ese dólar que recibe el productor es de menos de 100 pesos", apuntó y pidió: "No podemos seguir atacando a la inversión, que es lo único que genera empleo genuino".

Por eso el titular de la SRA buscó también enviar su mensaje filas adentro del campo. “No hay diferencia entre productores pequeños, medianos o grandes. Nuestros valores son los mismos: la justicia, el trabajo honrado, el respeto por la propiedad privada, la legitimidad del lucro y la libertad de tomar decisiones económicas. Lo que le sucede a uno de nosotros, nos sucede a todos”, sostuvo.

“El sector muestra su fuerza cuando estamos unidos. No seamos funcionales a políticas mezquinas que pretenden dividirnos y lucrar con nuestra desunión”, pidió.

La asunción de Sergio Massa, en la voz del campo

“En estas últimas 48 horas, el Gobierno ha tomado decisiones que nos incluyen como sector productivo. Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación que atraviesa el país, y que genere la confianza necesaria para atravesar estos momentos. Queremos decirles: el sector agropecuario es lo suficientemente importante como para mantener el rango ministerial”, pidió.

Y agregó: “Hemos oído a políticos que dicen querer poner a la Argentina de pie. El campo está de pie. Nosotros no prometemos: nosotros producimos. Decimos lo que hacemos, y hacemos lo que decimos”.­

"Al Gobierno actual le pedimos que resuelva los problemas, en vez de hacernos víctimas de su interna, tratando de asegurar a toda costa la ilusión de su reelección", sostuvo.

Y lanzó un mensaje de cara a las elecciones de 2023: "Al Gobierno que viene, le pedimos que venga con un plan macroeconómico que asegure estabilidad y libertad, como condición para eliminar las desigualdades".

Nicolás Pino: el pedido "por la República y la Constitución"

Otro de los pasajes del discurso en la mañana de sol, tal vez el más vitoreado por las miles de personas que acudieron a Palermo, fue el capítulo en el que se refirió a las investigaciones por sospechas de corrupción en la política. Y sin dar nombres, apuntó contra el uso de los fueros parlamentarios. "No es posible que un gobernante dedique su tiempo de trabajo a aumentar sus ingresos, a vista y paciencia de todos. Y si una persona del Gobierno tiene que rendir cuentas a la Justicia, lo que tiene que hacer es contratar abogados, no agitar funcionarios y engañar votantes con el objeto de protegerse detrás de sus fueros".

"Nuestra preocupación central es la República y su Constitución, el funcionamiento equilibrado de los tres poderes, evitar que el Congreso vuelva a ser una escribanía del Poder Ejecutivo, lograr que el Poder Judicial sea independiente", sostuvo en un dardo directo hacia el Instituto Patria y la figura de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Y aseguró: "Estamos del lado opuesto a los autócratas y los dictadores".

"Y no alcanza con que las reglas sean claras: también tienen que ser justas. Ya sabemos lo que no funciona: no funciona el revoleo de bolsos llenos de dólares, ni el recuento de pilas de billetes mal habidos", recordó en alusión al caso de la detención del exfuncionario kirchnerista José López.

Medio ambiente

“El campo es el único sector de la economía que ha reducido sus gases de efecto invernadero”, expresó. Y señaló el trabajo de su vice, Marcos Pereda, y la articulación en la Cumbre Alimentaria de la FAO.

Y lanzó un anuncio – y también un guiño- al Jefe de Gobierno Porteño: “Horacio, aquí instalaremos un gran sector con paneles solares”.

El conflicto Mapuche en el Sur: “Hay quienes se autodenominan Pueblos Originarios”

Uno de los pasajes más icónicos del discurso de Pino tuvo que ver con lo que expresó en materia de los reclamos territoriales en el Sur. Si bien se adentró en la temática al hablar de la actividad ovina en la Patagonia, no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra los reclamos indígenas y la escalada de violencia en la zona. “Allí la producción ovina ha estado amenazada por la proliferación de animales depredadores y del guanaco; y esto es fruto del descuido del Gobierno, que debería no sólo proteger a los ovinos, sino también impulsar el adecuado control de las especies depredadoras”, apuntó.

“Y el Gobierno y la Justicia se han mostrado indiferentes a los ataques contra los propietarios y el personal, delitos perpetrados bajo el pretexto de reivindicaciones de quienes se autodenominan pueblos originarios, siendo simplemente delincuentes comunes”, sintetizó.

La foto con la Mesa de Enlace

"Les pido a mis amigos de la Mesa de Enlace que me acompañen", pidió Pino en alusión a Carlos Achetoni de Federación Agraria, Elbio Laucirica de Coninagro, Jorge Chemes de CRA y también Pereda, su vice. Con ellos a su lado cerró el acto inaugural de Palermo y recordó los años de la pandemia y las restricciones por el Covid-19.

"Gracias por estar con nosotros. Hemos pasado dos años muy duros. En ellos, hemos recibido el ejemplo de nuestros médicos, enfermeros, personal de salud y demás trabajadores esenciales, que han puesto el cuerpo, codo con codo, y a quienes agradecemos de todo corazón. Como ellos, trabajemos juntos", cerró Pino.