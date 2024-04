La llamativa reacción de Isabel Macedo cuando Mirtha Legrand le preguntó por Pampita

“¿Cómo es tu relación con Pampita?”, le preguntó la legendaria conductora enre risas y la actriz respondió muy tranquila: “Bien, re bien”. Acto seguido, Mirtha se tapó la cara con una servilleta e Isabel le preguntó: “¿Por qué te tapás?”.

“Por que tuvieron una pelea hace años en Punta del Este”, le contestó y ella argumentó: “Yo te digo que no me acuerdo lo que comí ayer y me voy a acordar lo que pasó hace 20 años…”.

“Yo me acuerdo muy bien, fue a la salida de un boliche”, recordó y Yuyito González, quien también estaba en la mesa, intervino: “Es muy saludable tener memoria selectiva, yo la aplico siempre”.

“Yo tengo”, afirmó Macedo. Inmediatamente, opinó: “No me parece bien quedarse aferrada a las cosas del pasado”. “Me parece bien mirar el presente y el futuro porque la vida es esto, es crecimiento y tratar de ser mejor. Es todo lo que queda por delante y todo lo que tenemos hoy", cerró.

Cómo reaccionó Pampita al fuerte reto de Roberto García Moritán a su hija Ana

En las últimas horas, Roberto García Moritán compartió un video en su cuenta de Instagram donde retaba a su hija Ana por no cumplir con lo prometido al jugar con las cápsulas de café.

El empresario y funcionario del Gobierno porteño dejó a la pequeña jugar con las cápsulas de café pero con la condición de que no las rompa y como suele ocurrir con los niños, esto no terminó sucediendo y la niña hizo la travesura sin darse cuenta.

“Ana, explicame, ¿Qué te dijo papá? Papá te dijo podés jugar con las capsulas pero no las rompas. Mirá el lío que hiciste...", le marcó en su rol de papá Roberto a su hija.

"Mamá me va a retar después, va a decir: “¿Che, quién hizo todo ese lío con el café? Ana, te estoy retando mi amor, sentidita ahí... ¿Me vas a dar un beso? ¿Por qué no le haces caso a papá? ¿Igual me amás?”, continuó diciéndole a su hija, y finalizaron la escena con un tierno beso de padre e hija.

Lo cierto es que después del video que subió él en su cuenta de Instagram, llegó la esperada reacción de Carolina Pampita Ardohain, quien como tantos miles de usuarios comentaron la publicación.

La modelo utilizó el mismo emoji por triplicado para no escribir y eligió la carita ruborizada tapándose la boca para referirse con humor a la travesura que hizo su hija, tomándose a chiste el momento entre su marido y la pequeña Ana.