Alemania rechaza enviar a Ucrania tropas de países europeos o de la OTAN

"Es importante que nos aseguremos siempre de esto", añadió el jefe del Gobierno alemán, quien afirmó que había una "muy grande unanimidad sobre esta cuestión" entre los países aliados de Ucrania.

La respuesta del canciller alemán llega luego de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijera ayer que algunos países sopesaban alcanzar acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania para enviar tropas a combatir contra las fuerzas invasoras rusas.

Fico dijo que su Gobierno no planea proponer el envío de soldados eslovacos, pero no proporcionó detalles sobre qué países podrían estar considerando tales acuerdos o qué harían las tropas en Ucrania.

En Francia, al recibir a Fico y una veintena más de líderes de 20 países para discutir cómo aumentar la ayuda a Ucrania, Macron dijo que un envío de tropas a Ucrania no podía "descartarse".

El mandatario francés describió un panorama sombrío de la Rusia del presidente Vladimir Putin, ya que las posiciones de Moscú en el frente de Ucrania y a nivel interno se estaban "fortaleciendo", reportó la agencia de noticias AFP.

"No hay que descartar nada"; "haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra", declaró Macron, quien reconoció no obstante que no existe consenso sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania en un futuro.

El comentario del jefe del Estado francés disparó una reacción del Kremlin, que expresó hoy mediante su portavoz Dmitri Peskov que a Occidente "no le conviene" enviar tropas a Ucrania.

"No le conviene para nada a esos países, y deben ser conscientes de ello", declaró el funcionario a periodistas en Moscú, y agregó que el simple hecho de plantear esa posibilidad supone "un nuevo elemento muy importante" en el conflicto.